अशोकनगर में हैरी बॉक्सर गैंग का खौफ, 10 करोड़ की फिरौती के मांगने के बाद 2 गिरफ्तार

हैरी बॉक्सर गैंग के माध्यम से वॉइस मैसेज से अशोकनगर के व्यापारी अंकित अग्रवाल से 10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी. इसी गैंग के द्वारा व्यापारी को लगातार फोन आ रहे थे. जिसमें उनके द्वारा 10 करोड़ की फिरौती नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी. इस मामले की शिकायत 12 फरवरी को कोतवाली में की गई थी. जिस पर कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया था. इसके बाद से ही लगातार पुलिस व्यापारी को सुरक्षा दे रही थी और वॉइस कॉल ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी.

अशोकनगर: पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी हैरी बॉक्सर गैंग के अब तक 3 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं. पुलिस ने भिंड और बीकानेर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कुछ दिन पहले ही अशोकनगर में इसी गैंग के एक सदस्य को घटना के पहले पुलिस ने पकड़ा था. पुलिस भी इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हुई है. वहीं हैरी बॉक्सर के करीबी प्रदीप शुक्ला की पहचान भी पुलिस ने कर ली है और उसके ऊपर 10 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है.

कुछ ही दिन पहले अशोकनगर पुलिस रात को गस्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा. जब उससे पूछताछ की गई और उसके ठिकाने पर पहुंचे. जहां पुलिस को कई अवैध चीजें प्राप्त हुई साथ ही मौके पर पेट्रोल बम भी मिले. आरोपी ने बताया कि वह व्यापारी के घर के आसपास हमला करने की फिराक में था. लेकिन घटना के कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने आरोपी मनीष जांगिड़ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई.

मनीष की निशानदेही पर अन्य राज्यों में पुलिस की पड़ताल

पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के दौरान अशोकनगर पुलिस टीम बनाकर जयपुर, जैसलमेर, राजस्थान, इंदौर और गोवा सहित अन्य स्थानों पर पहुंची. जहां उन्होंने कई साक्ष्य भी एकत्रित किए. बता दें कि गोवा पहुंचकर पुलिस ने लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे फुटेज भी देखे. जिसमें पुलिस को एक संदिग्ध फोटो भी प्राप्त हुआ है. जब उसका स्टेटस पता किया तो वह हैरी और रितिक बॉक्सर गैंग का करीबी प्रदीप शुक्ला होना पाया गया. जिस पर अशोकनगर पुलिस ने 10 हजार का इनाम भी घोषित किया है.

भिंड और बीकानेर से हुए 2 आरोपी गिरफ्तार

जिन-जिन जगहों से अशोकनगर में आए मनीष जांगिड़ को रुपए ट्रांसफर किए गए थे, पुलिस उन सभी ठिकानों पर पहुंची. जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने भिंड जिले से पवन शर्मा और बीकानेर से दिनेश सुथार को गिरफ्तार किया है. जिनसे पूछताछ करने पर अन्य कई मामलों में खुलासा होगा.

भिंड जिले के कचनाव कला निवासी पवन शर्मा ने ही अशोकनगर में वारदात करने वाले मनीष जांगिड़ को 4 हजार ऑनलाइन दिए थे. पवन शर्मा पूर्व में जिला ग्वालियर में हुई फायरिंग में प्रदीप शुक्ला के साथ शामिल था और इसी ने उसे मंदिर में बने निवास पर शरण दी थी. वही हैरी बॉक्सर गैंग के सदस्य दुर्गेश सोनी ने एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से मनीष जांगिड़ को 40 हजार ऑनलाइन फोन के माध्यम से दिए थे.

पहले भी कर चुका है क्राइम

दुर्गेश सोनी हैरी बॉक्सर गैंग का सदस्य और वह 17 साल की उम्र में हत्या कर चुका है. जिसके बाद कई दिनों तक जेल में भी रहा है. जेल से बाहर आने के बाद यह बॉक्सर गैंग से लगातार संपर्क में रहकर काम कर रहा है. इसकी तलाश फिलहाल जारी है. वही बॉक्सर गैंग के प्रदीप शुक्ला जो पूर्व में जयपुर के एक क्लब और ग्वालियर के हजीरा थाने में फिरौती के लिए फायरिंग कर चुका है. इसके खिलाफ पुलिस में अपराध दर्ज है. उसे ढूंढने के लिए अशोकनगर पुलिस ने 10 हजार का इनाम भी घोषित किया है.

'बॉक्सर गैंग मामले में जांच जारी'

एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि "बॉक्सर गैंग के मामले में सघन जांच पड़ताल चल रही है. हालांकि पुलिस ने दहशत फैलाने अशोकनगर पहुंचे मनीष जांगिड़ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ के बाद कई पुलिस पार्टियों रवाना कर दी गई हैं. जहां से कई साक्ष्य प्राप्त किए हैं. वहीं पुलिस ने भिंड और बीकानेर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक आरोपी प्रदीप शुक्ला पर 10 हजार का इनाम भी घोषित किया है वहीं दुर्गेश सोनी की तलाश की जा रही है."

एसपी ने आमजन और युवाओं से की अपील

एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने नगर के आमजन को संदेश देते हुए कहा कि "इस तरह की धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है. सीधे तौर पर पुलिस से आकर मामलों की शिकायत करें. वहीं उन्होंने नौजवान लोगों को इन गैंगस्टर के प्रभाव में ना आने की अपील की है." उन्होंने कहा कि इस अपराध में आने के बाद लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है. वही परिवारवालों को परेशान होना पड़ता है. उन्होंने स्पष्ट रूप से इन सभी युवाओं से अपील की है कि वह ऐसे मामलों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे लोगों से दूर रहें.