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अशोकनगर में स्कूल बना राजनीति का अखाड़ा, प्रिंसिपल, टीचर और बाबू में छिड़ी जंग, मांगी इच्छामृत्यु

कन्या स्कूल की शिक्षिका गंगा रघुवंशी ने "बाबू जयंत पटेल पर आरोप लगाया है कि, पोर्टल पर एक दिन की मेरी अबसेंट लग गई थी. जिसकी जानकारी लेने के लिए मैं बाबू के पास पहुंची, तो बाबू ने मेरे साथ अभद्रता की. जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कोतवाली सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की गई है. इस मामले में कई शिक्षक एकत्रित होकर कलेक्ट भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे हैं."

जहां स्कूलों में छात्रों का भविष्य गढ़ने के लिए शिक्षक ही मानवता, एकता का पाठ पढ़ाते हैं. इसी स्कूल में जब शिक्षक, प्राचार्य और स्टाफ के लोग ही आपस में वाद विवाद करने लगे तो, ऐसे में छात्रों पर क्या असर पड़ेगा. ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल से सामने आया है. जहां पांच दिनों से यह स्कूल राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है. स्कूल की टीचर गंगा रघुवंशी ने स्कूल के बाबू जयंत पटेल पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही महिला शिक्षिका ने इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट लिखना स्कूल के प्राचार्य महेंद्र रघुवंशी को बताया है.

अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला मुख्यालय का शासकीय कन्या स्कूल फिलहाल राजनीतिक अखाड़ा बन गया है. जहां स्कूल की ही शिक्षिकाएं, बाबू और प्राचार्य पर आरोप की बौछार करने में लगी हुई है. इसे देखकर नगर वासी भी कह रहे हैं कि, यह स्कूल राजनीति का भेंट चढ़ता नजर आ रहा है. इस विवाद से स्कूल के बच्चों पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है.

इसी के साथ स्कूल की दूसरी टीचर देवकी ठाकुर ने भी उनकी दो दिनों की सैलरी काटने के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है की प्राचार्य के इशारे पर मेरी दो दिन की सैलरी काटी गई. जबकि मैंने अवकाश के लिए आवेदन की किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी अटेंडेंस काटी गई. उन्होंने इसके लिए स्कूल के प्राचार्य और बाबू को दोषी ठहराया है.

निराधार आरोपों से आहत बाबू ने की इच्छा मृत्यु की मांग

महिला शिक्षिका गंगा रघुवंशी के आरोपों के 5 दिन बाद स्कूल के बाबू जयंत पटेल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि, "मैं केवल स्कूल में एक बाबू हूं. मेरे द्वारा ना तो किसी की अबसेंट बढ़ाई जा सकती है और ना ही घटाई जा सकती है. बल्कि पोर्टल पर शिक्षिका की एक दिन की अबसेंट लगी थी. जिसके बाद वह गुस्से में मेरे पास आकर मुझसे ही अभद्रता करने लगी. इसके बावजूद भी मैंने शिक्षिका का सम्मान करते हुए एक शब्द तक नहीं बोला, लेकिन उनके द्वारा लगातार ज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बदनाम किया जा रहा है.

मेरे खिलाफ अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. जबकि मेरा स्पष्ट कहना है कि जिले के शिक्षा अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है. इसमें जो भी निर्णय होगा, वह मुझे मान्य होगा, लेकिन उनके द्वारा लगातार कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं. जिससे मैं प्रताड़ित हो गया, जिसको लेकर बाबू जयंत पटेल ने यह तक कह दिया कि मैं निर्दोष हूं, यदि फिर भी मुझ पर गलत कार्रवाई होती है, तो मैं शासन और प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा."

इस मामले में स्कूल के प्राचार्य महेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया "इस पूरे मामले की शिकायत ना तो शिक्षिका ने मुझे की है. यह मामला जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में है. वही इस पूरे मामले की जांच कर रही है. मुझ पर भी जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से निराधार है." मामले में डीईओ मधु शर्मा ने बताया की "कलेक्टर ने मामले में जांच के निर्देश दिए थे. जिसके बाद जांच पूरी कर कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है."