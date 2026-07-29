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अशोकनगर के स्कूल में गोहेरा की एंट्री, जर्जर भवन में बच्चों के बीच बैठा देख सबके छूटे पसीने

शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 की कई कक्षाएं जर्जर हालत में है. जिन कक्षाओं में छात्र पढ़ रहे हैं, उन क्लास की छतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं, कि प्लास्टर नीचे गिर रहा है. जिसके बाद सरिया बाहर निकल आया है. ऐसे में देश को गढ़ने वाला छात्रों का भविष्य अब खतरे में नजर आने लगा है. इसके अलावा विद्यालय की दूसरी मंजिल के छज्जे पूरी तरह से जर्जर है, जो कभी भी टूट कर गिर सकते हैं. ये बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है.

अशोकनगर: शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 में बच्चों की क्लास के बीच अचानक एक गोहेरा (गोयरा, गोह) निकल आया. जिसे देख बच्चे डर से कांप उठे और टीचर्स के साथ क्लास छोड़कर भागने लगे. गनीमत रही कि गोह ने किसी पर कोई हमला नहीं किया. इसके बाद एक स्नेक कैचर की मदद से उसे पकड़वाया गया. जानकारी लगने के कुछ घंटे बाद ही शिक्षा विभाग के डीपीसी राहुल शर्मा सहित कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां स्कूल की बदहाली और गंदगी का अंबार देख स्कूल के जिम्मेदारों पर सख्ती बरती.

शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यालय में महिला शिक्षकों और छात्राओं को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. स्कूल में शौचालय तो बना है, लेकर उनमें गंदगी इतनी ज्यादा फैली है कि वह उपयोग लायक ही नहीं है. वहीं स्कूल के आसपास बड़ी-बड़ी घास उग आई है, जिसके कारण यहां जहरीले जीव जंतु घूमते रहते हैं.

जर्जर भवन में पढ़ रहे बच्चे (ETV Bharat)

शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 में शुरू से ही चपरासी की नियुक्ति थी, लेकिन हाल ही में उन्हें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अटैच किया गया है. जिसके कारण स्कूल में कोई हेल्पर नहीं है. वहीं, शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-02 के पास में ही डीपीसी और बीईओ कार्यालय मौजूद है. लेकिन फिर भी यहां गंदगी की समस्या बनी हुई है.

शासकीय विद्यालय में गंदगी का लगा है अंबार (ETV Bharat)

कंटीजेंसी राशि से साफ-सफाई की सलाह

इस पूरे मामले में डीपीसी राहुल शर्मा अपने इंजीनियरों के साथ विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो स्कूल की प्रधानाध्यापिका रजनी शाक्यवार से कंटीजेंसी राशि की जानकारी मांगी. साथ ही उन्होंने इस कंटीजेंसी की राशि से अस्थाई तौर पर साफ सफाई कर्मचारी रखने की सलाह दी है. उन्होंने बताया, "विद्यालय के लिए लगभग 75 हजार से 1 लाख तक की राशि आती है. जिसे खर्च कर यह साफ सफाई करा सकते हैं." इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ आए इंजीनियरों से विद्यालय की मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाकर जल्द ही कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं.

डीपीसी राहुल शर्मा ने बताया, "यह विद्यालय सीएम राइज में मर्ज हो गया था, लेकिन बाद में कोर्ट से स्टे लग गया. जिसके कारण इस विद्यालय में कोई राशि नहीं आई है. पहले भी कई बार विद्यालय से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज चुके हैं. इस बार भी प्रस्ताव शिक्षण संचनालय को भेजा जा रहा है, ताकि विद्यालय की मरम्मत हो सके. बाकी विद्यालय में पूर्व में जो कंटीजेंसी की राशि आई है, उसकी भी जांच कराई जाएगी.