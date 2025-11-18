ETV Bharat / state

अशोकनगर में किसानों ने किया चक्का जाम, मक्के की मॉइश्चर चेकिंग बंद कराई

कृषि उपज मंडी में मक्के के दाम कम मिलने के कारण किसानों ने मोहरी मार्ग जाम कर दिया. जिसके कारण दोनों ओर से रास्ता प्रभावित रहा. चक्का जाम की जानकारी लगने के बाद सिटी कोतवाली और देहात पुलिस मौके पर पहुंची. जहां 1 घंटे तक पुलिस ने किसानों को समझाइश दी, लेकिन किसान नहीं माने.

अशोकनगर: मंगलवार को कृषि उपज मंडी में मक्का के कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने मंडी के बाहर मोहरी रोड पर चक्का जाम कर दिया. सड़क पर किसानों ने मक्के से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर दी, जिसके कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया. किसानों की मानें तो उनका कहना है कि हर जिले की अपेक्षा अशोकनगर में मक्के का दाम किसानों को बहुत ही कम मिल रहा है. हर तरफ 1500 प्रति क्विंटल के ऊपर मक्के का दाम मिल रहा है, लेकिन अशोकनगर में मक्का 1000 से भी नीचे तक बिक रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है.

किसानों ने मक्के का मॉइश्चर चेकिंग कराया बंद

इसके बाद तहसीलदार एवं मंडी सचिव ने पहुंचकर समझाइश दी. सिटी कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह चौहान ने भी जमीन पर बैठकर किसानों की समस्या सुनी. उन्होंने मंडी समिति से भी बात की. हालांकि, लंबे समय तक बातचीत करने के दौरान हल नहीं निकल सका. करीब 2 घंटे बाद पुलिस-प्रशासन और मंडी सचिव की समझाइश पर किसानों ने चक्का जाम हटाया.

'मक्के में नमी बता कम दे रहे हैं कीमत'

पीपलखेड़ा निवासी किसान अभिषेक शर्मा ने बताया कि "व्यापारियों द्वारा नीलामी बोली की जाती है. जिसमें मॉइश्चर मशीन (नमी मापक यंत्र) का प्रयोग किया जाता है. जिसके आधार पर किसानों के मक्के की फसल की कीमत का आकलन बहुत ही कम हो रहा है. आरोप लगाया गया कि कृषि उपज मंडी में जितनी भी मशीन है, वे सब अलग-अलग मॉइश्चर रीडिंग दे रही हैं. मॉइश्चर मशीन की आड़ में किसानों की फसल का दाम कम किया जा रहा है."

अशोकनगर में किसानों ने किया चक्का जाम

व्यापारियों ने की थी नीलामी बोली बंद

व्यापारियों ने बताया कि मक्के की कई फसल ऐसी हैं, जिसमें दाग या उन में फंगस लगी हुई है. इसलिए उनका रेट भी कम होता है. किसानों की चीख-चिल्लाहट एवं गाली-गलौज के कारण कुछ समय के लिए नीलामी बोली बंद कर दी गई. किसान फसल लेकर आ रहे हैं, उसमें हमारे द्वारा मॉइश्चर चेक किया जा रहा है. यदि फसल में मॉइश्चर ज्यादा है, तो उसका रेट कम होता है.

मक्के का मॉइश्चर चेकिंग कराया बंद

मॉइश्चर मशीन के इस्तेमाल करने से किया मना

कृषि उपज मंडी के सचिव भगीरथ बाबूजी ने बताया कि "कम दाम को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया था. वहीं, व्यापारियों से भी चर्चा की गई है. साथ ही मॉइश्चर मशीन का प्रयोग करने के लिए भी व्यापारियों से मना कर दिया गया है. किसानों को सही दाम मिले, इसको लेकर लगातार मंडी कमेटी निरीक्षण कर रही है. फिलहाल नीलामी बोली चालू की गई है."