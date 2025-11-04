ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार, अशोकनगर में तोड़फोड़, शिवपुरी में ASI से झूमाझटकी

अशोकनगर और शिवपुरी में खाद के लिए परेशान किसानों ने मचाया उत्पात, अशोकनगर में खरीदी केंद्र पर तोड़फोड़, शिवपुरी में ASI से झूमाझटकी

ASHOKNAGAR FARMERS PELTED STONES
मध्य प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर: मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं. अशोकनगर पुरानी कृषि उपज मंडी में खाद की टोकन वितरण के दौरान जमकर हंगामा हो गया. जिसमें किसानों ने टोकन वितरण केंद्र के खिड़की और दरवाजे तोड़ दिए. जहां पथराव में कुछ कर्मचारी भी घायल हो गए हैं. तो वहीं लाइन में लगा किसान भी बेहोश हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसी तरह शिवपुरी में भी किसान चक्काजाम के साथ मारपीट पर उतर आए हैं.

बोनी लेट होने से किसानों है परेशान

इस समय किसानों का बोनी का सीजन चल रहा है, लेकिन खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. खेतों में बोनी का समय निकलता जा रहा है और किसान खाद के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. सोमवार को पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित टोकन वितरण केंद्र पर किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया.

अशोकनगर में किसानों ने की तोड़फोड़ (ETV Bharat)

नाराज किसानों ने किया पथराव

जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय जब खाद के लिए टोकन बांटे जा रहे थे, तब सैकड़ों किसान लाइन में खड़े थे. इस दौरान एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे चक्कर आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद किसानों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने टोकन वितरण केंद्र में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी.

केंद्र के खिड़की और दरवाजे पत्थर से तोड़े

गुस्साए किसानों ने खिड़कियां-दरवाजे तोड़ दिए. अंदर मौजूद कर्मचारियों से धक्का-मुक्की कर दी. हंगामे के दौरान ड्यूटी पर तैनात कोटवार के सिर में चोट लग गई. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया.

ASHOKNAGAR FERTILIZER SHORTAGE
अशोकनगर में किसान की तबीयत बिगड़ी (ETV Bharat)

दोबारा टोकन लेने के कारण बिगड़ी स्थिति

केंद्र प्रभारी रंजीत तिवारी ने बताया कि "अब तक लगभग 1000 से 1500 टोकन वितरित किए जा चुके हैं. आगामी 25 तारीख तक वितरण जारी रहेगा, लेकिन कुछ किसान, जिन्हें पहले ही टोकन मिल चुके थे, दोबारा टोकन लेने के लिए पहुंच गए. जिससे भीड़ बढ़ी और विवाद की स्थिति बनी. हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने गोदाम में घुसकर मशीनें छीनने की कोशिश की, कई कर्मचारियों को चोटें आईं. हमने बमुश्किल खुद को बचाया." पूरे मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की जाएगी.

ASHOKNAGAR FARMERS HUMGAMA
ASI से झूमाझटकी (ETV Bharat)

शिवपुरी में आपस में भिड़े किसान

वहीं शिवपुरी के कोलारस खाद गोदाम में किसानों की भीड़ खाद के कूपन लेने के लिए पहुंची थी. इसी दौरान लाइन में लगे किसानों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई. बात जब हाथापाई तक पहुंची तो वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों में शामिल एएसआई गुनेश्वर पेंकरा उन किसानों को अलग-अलग करने के लिए पहुंच गए. एएसआई ने एक किसान को पकड़ कर अलग किया. इस पर किसान को लगा कि एएसआई ने खींच कर एक तो लाइन से बाहर कर दिया और दूसरे किसान का पक्ष लिया.

कोलारस में ASI से झूमझटकी

इसी के चलते उस किसान ने न सिर्फ एएसआई को जमकर गालियां दीं, बल्कि उनकी यूनिफॉर्म पकड़कर झूमाझटकी भी कर दी. इसी दौरान किसान के साथ कुछ और लोग भी आ गए. जिन्होंने एएसआई के साथ धक्कामुक्की करके उन्हें पीछे धकेल दिया. यह वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है. हालांकि इस मामले में एएसआई गुनेश्वर पेंकरा ने किसान के खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं करवाई है. मामले में एएसआई गुनेश्वर पेंकरा का कहना है कि "वह तो किसानों के विवाद को शांत करवाने का प्रयास कर रहे थे."

TAGGED:

MP FERTILIZER SHORTAGE
SHIVPURI FERTILIZER CRISIS
ASHOKNAGAR FERTILIZER SHORTAGE
ASHOKNAGAR FARMERS HUMGAMA
ASHOKNAGAR FARMERS PELTED STONES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में 24 घंटे भारी, पश्चिमी विक्षोभ लाएगा तूफानी बारिश, 4 नवंबर से बदलेगा मौसम

उज्जैन में बनेगा ब्रांड न्यू एयरपोर्ट, सिंहस्थ 2028 में देव दर्शन कराएगी दताना की फ्लाइट्स

घर के बाहर से गायब हुआ बच्चा, जंगल-पहाड़ ढूंढ रहे 500 पुलिसकर्मी, पिता पर किडनैपिंग का आरोप

मोहन यादव का खजाना खोलने का ऐलान, गदगद सीएम देंगे क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.