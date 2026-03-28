ETV Bharat / state

डीजल की खातिर उत्तर प्रदेश तक भागा किसान, एमपी का आधार कार्ड देखते ही देने से किया मना

अशोकनगर के किसान की पीढ़ा, खेतों में डीजल के अभाव में बंद खड़ा था हार्वेस्टर, यूपी लेने पहुंचा तो एमपी के आधारकार्ड पर नहीं दिया.

MP farmer went UP buy diesel
डीजल की खातिर उत्तर प्रदेश तक भागा किसान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 11:12 AM IST

|

Updated : March 28, 2026 at 11:24 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर: पेट्रोल-डीजल की किल्लत इतनी बढ़ गई कि अशोकनगर के किसान को उत्तर प्रदेश तक डीजल की तलाश में जाना पड़ा. लेकिन वहां भी उसको मध्य प्रदेश के आधार कार्ड को देखकर डीजल नहीं दिया गया और वापस लौटा दिया गया. डीजल-पेट्रोल का क्षमता से अधिक स्टॉक परेशानी का कारण बन रहा है. अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते मध्य पूर्व से आने वाले कच्चे तेल की गति धीमी होने के कारण भारत में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर काफी दबाव बन रहा है.

डीजल-पेट्रोल का स्टॉक करने में जुटे लोग
वही डीजल-पेट्रोल की कमी की अफवाहों के चलते शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में डीजल पेट्रोल के स्टॉक करने के कारण किल्लत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि लोग पैनिक ना हो, जितना पेट्रोल डीजल उन्हें चाहिए वह उपलब्ध कराया जाएगा. लेकिन बावजूद इसके लोग इस्तेमाल से कहीं अधिक डीजल पेट्रोल का स्टॉक करने में जुट गए हैं. जिसके कारण पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी करें देखने को मिल रही हैं.

fuel crisis madhya pradesh
पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की लाइन (ETV Bharat)

डीजल लेने यूपी तक पहुंचा किसान
वर्तमान समय में गेहूं की कटाई चल रही है. जिसके कारण लोगों को डीजल की आवश्यकता तो पड़ ही रही है. इसी दौरान अशोकनगर के किसान बैजनाथ यादव ने बताया कि, ''उनके खेत में दो दिन से हार्वेस्टर चल रहा है. जहां उसका डीजल खत्म हो गया जिसको लेने के लिए मैं दो दिन से उत्तर प्रदेश सहित चंदेरी, पिपरई के पेट्रोल पंप के चक्कर काट चुका हूं. लेकिन एमपी के अलावा मुझे यूपी में पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिल सका.''

किसान ने बताया कि, ''जैसे ही मैं यूपी के ललितपुर के पेट्रोल पंप पर पहुंचा, मेरा नंबर आया इसके बाद मेरा आधार कार्ड मांगने के बाद उसने आधार कार्ड देखकर एमपी के लोगों को डीजल देने से मना कर दिया. इसको लेकर वह बेहद परेशान नजर आया.'' उसने प्रशासन से गुहार लगाई कि, उसका लगातार नुकसान हो रहा है. किसी भी तरह से उसे डीजल उपलब्ध कराया जाए.

harvest delayed due to lack fuel
डीजल न मिलने से खेती पर पड़ा असर (ETV Bharat)

अशोकनगर में कई पेट्रोल पंप बंद
वहीं अन्य किसानों ने बताया कि, ''हमारे पूरे क्षेत्र में सारे पेट्रोल पंप बंद हैं. इसलिए अशोकनगर आने में 23 किलोमीटर का रन लेना पड़ता है. अगर अपनी वाहन से अशोकनगर आएंगे,तो बचा हुआ डीजल भी बर्बाद हो जाएगा. इसलिए हम बाइक से डिब्बों में डीजल लेने आए थे. जो हमें नहीं दिया जा रहा. उन्होंने प्रशासन से किसानों का हित देखते हुए डीजल उपलब्ध कराने की मांग की है.

पुलिस के साए में हुआ पेट्रोल-डीजल वितरित
अशोकनगर में सुबह से ही कई पेट्रोल पंप बंद हो गए, तो वहीं सिर्फ दो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का वितरण किया गया. इस दौरान पेट्रोल पंप पर दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई. इसके बाद छोटे-छोटे विवादों को देखते हुए पेट्रोल पंप पर पुलिस बल तैनात हुआ. फिर पुलिस के साए में दिन भर पेट्रोल और डीजल का वितरण किया गया.

कलेक्टर ने प्लास्टिक के डिब्बे-केन लगाई रोक
अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय ने पेट्रोल पंप पर प्लास्टिक के डिब्बे एवं टंकियां में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगा दी है. वहीं पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में लोग बड़ी-बड़ी टंकियां लेकर पेट्रोल-डीजल लेने के लिए पहुंचे थे. वहीं प्रशासन का कहना है कि अपने वाहन में जितना पेट्रोल डीजल चाहिए, वह उपलब्ध कराया जा रहा है.

पंप संचालक बोले पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं
पेट्रोल पंप संचालक अमन बंसल ने बताया कि, ''हमारे पास पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है. लेकिन पहले की तरह जितनी पूर्ति हमारे पंप पर की जाती थी. उससे कई अधिक पेट्रोल डीजल लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. जहां 1 लीटर की आवश्यकता होती थी वहां लोग 10 लीटर तक का स्टॉक कर रहे हैं. जिसके कारण इस तरह की स्थिति बन रही है. हालांकि लगातार टैंकरों के माध्यम से डीजल पेट्रोल की सप्लाई हो रही है. फिलहाल पंप पर जितने लोग आए, सभी को पेट्रोल डीजल जितनी मात्रा में मांगा उपलब्ध कराया गया है.''

Last Updated : March 28, 2026 at 11:24 AM IST

TAGGED:

FUEL CRISIS MADHYA PRADESH
HARVEST DELAYED DUE TO LACK FUEL
MP DIESEL BLACK MARKETING
MP FARMER WORRIED ABOUT DIESEL
MP FARMER WENT UP BUY DIESEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.