सीएम मोहन यादव के घर अशोकनगर से टपका बिन बुलाया मेहमान, 8 दिन पैदल चल साथ लाया 5 हजार बिल
अशोकनगर से 200 किलोमीटर पैदल सफर कर एक शख्स भोपाल सीएम हाउस पहुंचा. हैरान परेशान शख्स की जिद है मोहन यादव से मिलना.
भोपाल: क्षेत्र में लगातार बढ़ती बिजली समस्याओं और विभागीय अनियमितताओं के खिलाफ अशोकनगर निवासी धर्मवीर यादव ने अनोखे तरीक से विरोध जताया है. धर्मवीर 8 दिन पैदल चलकर करीब 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके भोपाल पहुंचे हैं. वो राजधानी पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे हैं. उनके पास बिजली बिल से जुड़ी कुल 5000 उपभोक्ताओं की लिखित शिकायतें भी हैं. धर्मवीर का विरोध जताने का ये अनोखा तरीका सुर्खियां बटोर रहा है.
8 दिन पैदल चलकर पहुंचे भोपाल
धर्मवीर यादव ने बताया कि "अशोकनगर और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से बिजली संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं. मेरा बिजली बिल कभी 20 हजार तो कभी 25 हजार आ जाता है. मैंने बिजली विभाग में कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में मैंने अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने की सोची और अशोकनगर से 8 दिन पैदल चलकर भोपाल पहुंचा हूं."
धर्मवीर अपने साथ 5 हजार उपभोक्ताओं की शिकायतें भी लाएं हैं. इसके लेकर वो कहते हैं कि "मैंने अपने क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर लोगों से बात की और उनकी परेशानियां सुनी. इसके बाद उनसे लिखित में शिकायत लेकर यहां पहुंच गए." उनका कहना है कि ये सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि हजारों उपभोक्ताओं की आवाज है."
मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठे धर्मवीर
धर्मवीर अपने साथ जो शिकायतें लाए हैं उसमें गलत बिलिंग, गलत मीटर रीडिंग, ट्रांसफार्मर की खराबी, कनेक्शन बाधित होने और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही जैसे मुद्दे शामिल हैं. धर्मवीर रविवार को भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री निवास जाते समय सुरक्षा कारणों से उन्हें गेट के बाहर ही रोक लिया गया. इसके बाद वो गेट पर ही धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि "जब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव मेरी बात नहीं सुनते और समाधान का आश्वासन नहीं देते तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा."
स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने किया समर्थन
सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को धर्मवीर यादव के इस कदम की जानकारी मिली, तो वो उनके समर्थन में आ गए. लोगों का कहना है कि यदि अधिकारियों ने समय पर शिकायतों पर कार्रवाई की होती, तो किसी आम नागरिक को 200 किलोमीटर पैदल चलकर राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ती. फिलहाल धर्मवीर मुख्यमंत्री निवास के बाहर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं और सीएम से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं.