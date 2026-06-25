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कार में मिला युवक-युवती का शव, लड़के के सिर में गोली, लड़की का कटा मिला गला

जिम से घर नहीं पहुंची थी युवती बता दें कि, बुधवार को मुस्कान जिम के लिए निकली थी. लेकिन जब देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची, तो परिजन ने उसके मित्रों को फोन लगाया. जब उसकी सूचना नहीं मिली तो इस पूरे मामले की शिकायत युवती के परिजन ने कोतवाली में की. लेकिन सुबह जैसे ही पुलिस ने परिजन को सूचना दी तो सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां का नजारा देखकर परिजन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई. उन्होंने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.

अशोकनगर: देहात थाना क्षेत्र के ईसागढ़ रोड पर खेत में खड़ी कर में एक युवती और युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस प्रशासन सहित परिजन भी मौके पर पहुंचे. जहां दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस मामले की हत्या, आत्महत्या और साजिश तीनों ही एंगल से जांच कर रही है. युवक और युवती के परिजन इस पूरे मामले को किसी साजिश का शिकार बता रहे हैं. उन्होंने पुलिस से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात कही है.

युवक के सर में गोली, युवक का कटा मिला गला

घटना की जानकारी लगने के बाद जब मौके पर पुलिस और परिजन पहुंचे, तो वहां खेत में एक कार खड़ी हुई थी. जिसमें आगे की सीट पर युवक और युवती के शव पड़े हुए थे. लड़के के चेहरे पर जलने और गोली के निशान मिले हैं और लड़की का गला कटा मिला है. वहीं, कार से कुछ ही दूरी पर तीन मोबाइल मिले हैं. कार के अंदर खून से सनी कुल्हाड़ी और एक कटर मिला है. जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया है.

लड़के के पिता बोले-एक ही कंपनी में जॉब करते थे दोनों

लड़के के पिता राकेश सोनी ने बताया कि, ''15 दिन पहले ही रितिक इंदौर से अशोकनगर आया था. मैं सुबह 5 बजे जब घटनास्थल पर पहुंचा, तो वहां मेरे बेटे का शव कार में ही था. 50 फुट की दूरी पर तीन मोबाइल पड़े हुए थे.'' उन्होंने बताया कि, 2-3 साल पहले से रितिक और मुस्कान इंदौर में एक ही कंपनी में जॉब करते थे. इसी कारण से हो सकता है वह साथ हों.'' वहीं उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की अपील की है.

इस पूरे मामले में देहात थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा ने बताया कि, ''युवक और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर जो सामान मिला है उसे जप्त कर लिया गया है. इसी के साथ परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं. पूरे मामले में परिजनों से पूछताछ की जा रही है. बाकी इस मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.''