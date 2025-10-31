ETV Bharat / state

अशोकनगर के अस्पताल में बेड पर अटेंडर संग शराब पिता मिला मरीज, नर्स ने लगाई क्लास

अशोकनगर जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, हॉस्पिटल में मरीज ड्रिप लगाकर अटेंडर संग शराब पीते आया नजर.

ASHOKNAGAR PATIENT DRINKING ALCOHOL
अशोकनगर जिला अस्पताल बना शराबियों का अड्डा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
अशोकनगर: जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, यहां सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज और उनके साथ आए लोग बेड पर ही बैठकर जाम छलकाते नजर आए. ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स ने मरीज संग परिजन को शराब पीते देख लिया और उन्हें जमकर फटकार लगाई. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बेड पर बैठकर शराब पीते दिखे मरीज संग परिजन

जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार मामला अस्पताल परिसर में फैली लापरवाही से जुड़ा है. हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में मरीज संग परिजन खुलेआम बेड पर बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं.

अशोकनगर में बेड पर अटेंडर संग शराब पिता दिखा मरीज (ETV Bharat)

अस्पताल हमारा मंदिर

जानकारी के अनुसार, सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज के साथ आए परिजन देर शाम वार्ड के अंदर ही शराब का सेवन कर रहे थे. इसी दौरान वार्ड में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने मौके पर पहुंचकर शराब पी रहे लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया. स्टाफ नर्स ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि "यह अस्पताल हमारे लिए मंदिर के समान है, यहां बैठकर शराब पीना बहुत बड़ी गलती है."

स्टाफ नर्स को देख माफी मांगने लगे आरोपी

स्टाफ नर्स की सख्त फटकार के बाद परिजन ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. स्टाफ नर्स ने घटना का वीडियो बनाकर ड्यूटी के प्रति निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है. स्टाफ नर्स की सतर्कता और जिम्मेदारी की हर ओर सराहना की जा रही है.

अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह हमेशा जिला अस्पताल का निरीक्षण करते रहते हैं. अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए करीब 20 बार भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं. कभी डॉक्टर के लेटलतीफी तो कभी सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में चूक सामने आ जाती है.

सिविल सर्जन भूपेंद्र शेखावत ने कहा, "अस्पताल में मरीज और अटेंडर द्वारा जो भी कृत्य किया जा रहा था, उसको अस्पताल की स्टाफ नर्स ने रोका, लेकिन मरीज और उनके अटेंडर को भी विचार करना चाहिए कि हम किस जगह क्या कार्य कर रहे हैं. इस मामले को लेकर सुरक्षा गार्ड्स से भी जानकारी ली जा रही है. ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके."

