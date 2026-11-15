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कथाओं में PM और CM का गुणगान, दिग्विजय सिंह का कथावाचक और शिक्षा व्यवस्था पर तंज

दिग्विजय सिंह का सत्य सनातन यात्रा अशोकनगर पहुंचा ( ETV Bharat )

अशोकनगर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर 2026 से वोट चोरी के खिलाफ उज्जैन से अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं. यह यात्रा शनिवार देर शाम अशोकनगर के स्टेशन रोड पहुंची, जहां आयोजित एक सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार और कथावाचकों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने मध्य प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.