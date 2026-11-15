कथाओं में PM और CM का गुणगान, दिग्विजय सिंह का कथावाचक और शिक्षा व्यवस्था पर तंज
मध्य प्रदेश में 21 साल से शिक्षा का स्तर बहुत खराब, 9वीं की छात्रा सही से नहीं पढ़ सकी दिग्विजय सिंह का पर्चा. रिपोर्ट-मुकेश मिश्रा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 2:53 PM IST
अशोकनगर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर 2026 से वोट चोरी के खिलाफ उज्जैन से अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं. यह यात्रा शनिवार देर शाम अशोकनगर के स्टेशन रोड पहुंची, जहां आयोजित एक सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार और कथावाचकों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने मध्य प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
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शिक्षकों में भी विचारधारा देखती है भाजपा
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंच से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "2003 से मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही कमजोर हुई है. यात्रा के दौरान मैंने एक 9वीं की छात्रा को पर्चा दिया, जिसे वह सही से पढ़ नहीं सकी. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहद कमजोर हुई है. विद्यालय और कॉलेज में शिक्षकों का सम्मान नहीं किया जाता है. विचारधारा के अनुसार, शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है. जो बेहद गंभीर विषय है. हाल ही में मध्य प्रदेश में 30 से 40 हजार विद्यालय बंद किए गए हैं."
बगैर नाम लिए कथा वाचकों पर कसा तंज
पूर्व मुख्यमंत्री ने धर्मों का व्याख्यान करते हुए कहा कि सभी धर्मों में यही सिखाया जाता है कि हम अपने बच्चों को एक सच्चा नागरिक बनाएं, लेकिन आजकल सरकारों ने इस परिभाषा को ही बदल दिया. उन्होंने बगैर नाम लिए कथा वाचकों पर तंज करते हुए कहा कि कुछ ऐसे कथा वाचक है, जो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं, बस शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ा दीजिए. उससे ही पास हो जाएंगे. लेकिन भगवान का करिश्मा देखिए कि उन्हीं का बच्चा हाई स्कूल के परीक्षा देने के लिए गया.
वह भी मंदिर में शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाकर गया, लेकिन वह परीक्षा में फेल हो गया. उन्होंने कहा कि, ''कई कथावाचक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गुणगान कथाओं में कहते नजर आते हैं, जो गलत है. पहले धर्म और सनातन को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना चाहिए.''