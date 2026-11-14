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दिग्विजय सिंह ने सत्य सनातन यात्रा के दौरान अशोकनगर में दिया नया नारा, धर्म का असली अर्थ भी बताया

दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन यात्रा अशोकनगर में ( ETV BHARAT )

अशोकनगर : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर से 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' प्रारंभ की गई. यह यात्रा शुक्रवार को अशोकनगर जिले के ग्राम कोलुआ पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशान साधा. उन्होंने राम मंदिर का चंदा चोरी व वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोप लगाए.

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