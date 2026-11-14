दिग्विजय सिंह ने सत्य सनातन यात्रा के दौरान अशोकनगर में दिया नया नारा, धर्म का असली अर्थ भी बताया
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा अशोकनगर पहुंची. बीजेपी पर चंदा चोरी और वोट चोरी का आरोप. रिपोर्ट- मुकेश मिश्रा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 12:40 PM IST
अशोकनगर : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर से 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' प्रारंभ की गई. यह यात्रा शुक्रवार को अशोकनगर जिले के ग्राम कोलुआ पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशान साधा. उन्होंने राम मंदिर का चंदा चोरी व वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोप लगाए.
बीजेपी नफरत फैलाकर करती है ध्रुवीकरण
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा "जिस तरह गलत तरीके से केंद्र सरकार धर्म का दुरुपयोग कर रही है, ये आपत्तिजनक है. सनातनी परंपराओं को अलग कर नफरत फैलाई जा रही है. सनातन धर्म व्यापक है और उसमें सर्वधर्म का सम्मान करना सिखाया जाता है. भाजपा द्वारा धर्म का उपयोग कर जनता को इकट्ठा करना और उसी जनता को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करना देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है."
चंदा चोरों को बचा रही बीजेपी सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा "अयोध्या मंदिर के लिए श्रीराम शिला पूजन से लेकर आज तक जो चंदा उगाया गया, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है. चंदा चोरी में जो पकड़े गए हैं, वे छोटे लोग हैं. एसआईटी को भी जिनकी जांच करना चाहिए, वह नहीं हुई. जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वह तो छूट गए और उनको सरकारी गवाह बना लिया गया. इसलिए हमारा यह जनजागृति अभियान है, ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके. भाजपा सरकार चंदा चोरों को बचा रही है."
मतपत्र से चुनाव कराने की मांग
दिग्विजय सिंह ने कहा "एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी की जा रही है. जो पात्र लोग हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं. नागरिकता के अधिकार से भी वंचित किए जाने की आशंका है. ईवीएम पर भी लोगों को शंका होने लगी है. यदि किसी से भी पूछा जाए तो उसका सुझाव केवल मतपत्र से चुनाव कराने का है. अब यही जनमानस की भावना बनती जा रही है."
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चंदा चोरों के खिलाफ लगाया नारा
उन्होंने कहा "अयोध्या मंदिर में चोरी हो रही है. इसके निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ. रामशिला पूजन से आज तक विश्व हिंदू परिषद द्वारा चंदा उगाया जा रहा है. इसका आज तक हिसाब भी नहीं दिया गया. मैं 1993 में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब मैंने एक नारा दिया था "राम भक्त जागो, चंदे का हिसाब मांगो". उस समय से भ्रष्टाचार किया जा रहा है."