शांत पड़ोसी निकला हत्यारा, 28 साल बाद अशोकनगर में बेनकाब दिल्ली-हरियाणा का भगोड़ा 'डॉक्टर झटका'
8 साल से मुंगावली में नाम बदलकर रह रहा था हत्या का आरोपी डॉक्टर झटका, क्राइम ब्रांच दिल्ली ने 28 साल बाद दबोचा, मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 11:36 AM IST
अशोकनगर: दिल्ली-हरियाणा से फरार आरोपी 28 सालों बाद मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील से पकड़ा गया है. दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लंबे समय से तकनीकी कुख्यात अपराधी की तलाश में थी. टीम ने निगरानी सहित पुराने रिकॉर्ड और मुखबिर के आधार पर फरार कुख्यात क्रिमनल का पहले तो ठिकाने का पता लगाया, इसके बाद टीम ने मुंगावली चंदेरी बायपास पर रह रहे 53 साल के राजेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई.
हरियाणा में पुलिस जवान की की थी हत्या
बता दें कि, 1998 में हरियाणा पुलिस के जवान जय भगवान की हत्या के मामले में वांछित था. आरोपी दिल्ली और हरियाणा में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मामलों में घोषित अपराधी था, और करीब 28 वर्षों से कानून की नजरों में धूल झोंक रहा था. 1999 में पुलिस कस्टडी से भाग भी गया था. 2008 में रोहिणी कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था. मध्य प्रदेश अशोकनगर के मुंगावली तहसील में यह कुख्यात आरोपी राजेंद्र सिंह यादव के नाम से रह रहा था, जबकि इसका असली नाम राजेंद्र बैरागी है. जो सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है.
दिल्ली-हरियाणा में है कई मामले दर्ज
आरोपी पर दिल्ली सहित हरियाणा में हत्या, हत्या का प्रयास का मामला दर्ज है. इसके अलावा उस पर चोरी, आर्म्स एक्ट सहित कई समीप आपराधिक मामले दर्ज हैं. यह हथकड़ी सहित पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, नगर के बाईपास रोड पर यह कुख्यात आरोपी 28 सालों से सज्जन और शांत पड़ोसी की तरह रह रहा था. पड़ोसियों ने बताया की इसे लोग सीधा-साधा समझते थे. हमें नहीं पता कि यह दिल्ली और हरियाणा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल निकलेगा. 28 सालों में मुंगावली में रहते हुए उसका किसी से कोई विवाद नहीं हुआ.
मामले में मुंगावली थाना प्रभारी अरविंद कुशवाहा ने बताया कि, ''दिल्ली-हरियाणा में हत्या सहित अन्य मामलों में एक फरार आरोपी मुंगावली से गिरफ्तार हुआ है. दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उसे तलाशती हुई यहां पहुंची थी. जिसे अपने साथ ले गई है.''
पत्नी स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ
राजेंद्र बैरागी फर्जी पहचान बनाकर राजेंद्र यादव के नाम से रह रहा था. वहीं, उसकी पत्नी स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रही थी. लंबे समय से राजेंद्र का नगर में किसी से कोई विवाद नहीं हुआ. जिसके कारण कभी भी उसे पर किसी को शक नहीं हुआ. जैसे ही पुलिस की गाड़ी उसके घर पर आकर रुकी और उसकी गिरफ्तारी की खबर फैली तो, लोगों के सामने उसकी सच्चाई सामने आई.
जवानी में कबड्डी प्लेयर था आरोपी
दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मुंगावली में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया. ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे दिल्ली लाया गया और द्वारका में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. पूछताछ के दौरान राजिंदर ने बताया कि, ''वह अपनी जवानी में कबड्डी प्लेयर था और धीरे-धीरे क्रिमिनल लोगों के कॉन्टैक्ट में आया. जिसके बाद वह भी वारदातों को अंजाम देने लगा.
जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी एक अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करता था, जिससे उसका निकनेम 'डॉ झटका' पड़ गया. साथ ही वह प्रॉपर्टी डीलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग का काम भी करता था. उसने एक छोटा सा क्लिनिक भी चलाया था. उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं.