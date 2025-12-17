ETV Bharat / state

अशोकनगर की गलियों से IPL तक, लखनऊ सुपर जॉइंट्स में जलवा बिखेरेंगे अक्षत रघुवंशी

अशोकनगर की गलियों के मैदानों में क्रिकेट का हुनर दिखाने वाला 22 वर्षीय अक्षत रघुवंशी आईपीएल में दिखाएगा कमाल, लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खरीदा.

AKSHAT RAGHUVANSHI IPL AUCTION
अक्षत रघुवंशी को लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खरीदा (Akshat Raghuvanshi Facebook page)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 10:10 AM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर: कभी अशोकनगर जैसे छोटे से शहर की गलियों के मैदानों में क्रिकेट का हुनर दिखाने वाला 22 वर्षीय अक्षत रघुवंशी अब विश्व की सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट लीग IPL में जौहर दिखाएगा. उसे मंगलवार को हुई आईपीएल नीलामी में लखनऊ सुपर जॉइंट्स टीम के प्रबंधकों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है. मंगलवार शाम जैसे ही यह सूचना शहर में आई तो खुशी की लहर दौड़ गई.

घर के बाहर हुई आतिशबाजी
आईपीएल नीलामी में खिलाड़ी अक्षय का नाम आने के बाद अक्षत के घर पहुंच कर सैकड़ों लोगों ने उनके माता-पिता और परिवार के लोगों को शुभकामनाएं दीं. इसी दौरान सेन तिराहे पर स्थित उनके मकान के बाहर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया. घर के बाहर जमकर आतिशबाजी हुई और लोगों ने उनके माता-पिता और परिजनों को मिठाई खिलाते हुए खुशियां मनाईं.

अक्षत रघुवंशी के परिवार में मना जश्न (ETV Bharat)

शाहबाजपुर के छोटे किसान का बेटा है अक्षत
मूल रूप से अशोकनगर जिले के शाहबाजपुर गांव के किसान केपी रघुवंशी का 22 वर्षीय बेटा अक्षत रघुवंशी बीते कुछ वर्षों से क्रिकेट में नए पायदान चढ़ रहा है. अपनी प्रारंभिक शिक्षा अशोकनगर में ही लेने के बाद अक्षत को उसके पिता ने क्रिकेट में रुचि देखते हुए इंदौर की एक क्रिकेट अकादमी में प्रवेश दिलाया था. इसके बाद अक्षत ने पलट कर नहीं देखा. कई प्रतिष्ठित क्रिकेट टीमों की ओर से खेलते हुए अक्षत ने बीते वर्षों में जब रणजी ट्रॉफी को मध्य प्रदेश की टीम ने जीता, तो इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए अक्षत ने अहम भूमिका निभाई थी.

ASHOKNAGAR AKSHAT RAGHUVANSHI
लखनऊ सुपर जॉइंट्स का हिस्सा बने अक्षत (Akshat Raghuvanshi Facebook page)
ASHOKNAGAR AKSHAT RAGHUVANSHI
अक्षत को बचपन से है क्रिकेट का शौक (Akshat Raghuvanshi Facebook page)

यहां तक पहुंचने वाला अशोकनगर का पहला खिलाड़ी अक्षत
इसके बाद उसे मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम में अंडर 24 का कप्तान बनाया गया. हाल ही में हुई एक डोमेस्टिक लीग में अक्षत का प्रदर्शन शानदार रहा. जिससे उसने हर किसी का ध्यान खींचा. यही वजह रही कि जब आगामी आईपीएल लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई तो उसे 2.20 करोड़ जैसी बड़ी रकम चुकाकर लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया. अक्षत की इस सफलता पर उसके परिजनों को शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है. यह पहली बार है कि क्रिकेट में अशोकनगर का कोई खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचा है.

AKSHAT RAGHUVANSHI SOLD 2 CR 20 LK
रणजी में खेलते हैं अक्षत रघुवंशी (Akshat Raghuvanshi Facebook page)

बचपन से ही था क्रिकेट का शौक
अक्षत के पिता केपी रघुवंशी ने बताया कि, ''हमारे बेटे को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था. वह हमेशा ही हमसे क्रिकेट के बारे में ही बात करता था. हमारा सपना है कि वह इंडिया क्रिकेट टीम में खेले.'' वहीं, अक्षत की मां अनुसूइया रघुवंशी ने भी बताया कि, "अक्षत को जब पता चला की उसे लखनऊ की टीम ने खरीद लिया है तो सबसे पहले उसने हमसे फोन पर बात की. हमें बेहद खुशी है कि हमारा बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है. जल्द ही हम उसे इंडिया क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं.'' वहीं, अक्षत के पिता केपी रघुवंशी के मित्रों से उसने वीडियो कॉल पर भी बात की.

Last Updated : December 17, 2025 at 10:42 AM IST

TAGGED:

IPL AUCTION 2026
ASHOKNAGAR AKSHAT RAGHUVANSHI
AKSHAT IN LUCKNOW SUPER GIANTS
AKSHAT RAGHUVANSHI SOLD 2 CR 20 LK
AKSHAT RAGHUVANSHI IPL AUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.