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संस्कारी चोर! अशोकनगर एसपी के पड़ोस में चोरी से पहले घर की दहलीज की चरण वंदना

चड्डी चोर गिरोह ने सिद्धिविनायक कॉलोनी में गोपाल सोनी के सूने मकान को टारगेट किया. मकान के दरवाजे का कुंडा तोड़कर घर में दाखिल हुए, तो सबसे पहले गिरोह के सभी सदस्यों ने दहलीज के पैर छूकर ईश्वर से सफल होने की कामना की. लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था. चोर घर में दाखिल हुए, लेकिन महज कुछ ही मिनट बाद बाहर निकल आ गए.

अशोकनगर: शहर में पुलिस अधीक्षक के निवास से 100 कदम दूर सूने मकान पर चोरों का धावा. सिद्धिविनायक कॉलोनी के सूने मकान में चोरी का रोचक मामला सामने आया है. वारदात से पहले चोरों ने घर के बाहर गेट का कुंडा तोड़ा. इसके बाद मकान की दहलीज के पैर छूकर अंदर दाखिल हुए. कुछ ही मिनटों में चोर बाहर आ गए. क्योंकि उन्हें मकान में चोरी लायक कुछ नहीं मिला.

दो घंटे तक मोहल्ले में रैकी करते रहे चोर

हैरत की बात ये है कि इस कॉलोनी में बेखौफ होकर घूम रहे इन चोरों को पुलिस का डर भी नहीं लगा. यहां से महज सौ से डेढ़ सौ फीट की दूरी पर पुलिस कप्तान का निवास स्थान है. घटना के बाद मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं. सीसीटीवी में चड्डी गैंग के बदमाश 2 घंटे तक कॉलोनी में घूमते दिखे. इस दौरान उन्होंने कई मकानों में रैकी की. इसके साथ ही जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपना रुख आजाद नगर कॉलोनी की ओर किया, जहां उन्होंने कई घरों को निशाना बनाने का प्रयास किया.

लोगों ने दो पुलिस थानों में की रिपोर्ट

चोरों के सीसीटीवी फुटेज सामने आने से शहर में डर का माहौल है. मोहल्ले के लोगों ने सिटी कोतवाली सहित देहात थाने में सुरक्षा को लेकर आवेदन दिया है. थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रवि प्रताप सिंह चौहान का कहना है "देहात और सिटी कोतवाली में इस वारदात को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है. संदिग्ध लोग कॉलोनी में घूमते नजर आए हैं. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी."