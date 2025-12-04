अशोकनगर में दिनदहाड़े कट्टा दिखा व्यापारी से मारपीट, बाइक की डिक्की से 20 लाख लूटे
गुना-अशोकनगर सड़क मार्ग पर नकाबपोश बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर बाइक सवार को लूटा, बदमाशों को पकड़ने अशोकनगर जिले में नाकाबंदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 10:07 AM IST
अशोकनगर: बुधवार को दिनदहाड़े गुना-अशोकनगर मुख्य सड़क पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने कट्टा दिखाकर व्यापारी के साथ दिनदहाड़े 20 लाख की लूट की. मामला जिले के साडोरा थाना क्षेत्र के ग्राम नागऊखेडी के पास का है. घटना की जानकारी लगते ही एसपी राजीव कुमार मिश्रा सहित सिटी और देहात पुलिस भी मौके पर पहुंची. बदमाशों को पकड़ने के लिए जिलेभर में नाकेबंदी की गई है.
लूट की वारदात के बाद इलाके में दहशत
साडोरा रेलवे फाटक के पास नागऊखेडी में लूट की वारदात के बाद दहशत है. जहां साडोरा कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल का भुगतान करने के लिए गल्ला व्यापारी नीरज साहू 20 लाख रुपए लेकर जा रहा था. तभी रास्ते में दो बाइक सवार युवक पहुंचे, जहां उन्होंने घटना को अंजाम दिया. इस दौरान नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए कट्टे से हवाई फायर भी किया. एसपी सहित तीन थाना प्रभारी जांच में जुटे हैं.
घायल व्यापारी ने सुनाई आपबीती
घायल व्यापारी नीरज साहू ने बताया "मैं अपनी बाइक से साडोरा की ओर जा रहा था. तभी मेरे आगे बाइक लगाकर दो लोग कहने लगे कि तुझे बाइक चलाना नहीं आता. इतने में पीछे से दो लोग बाइक पर और आ गए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान दो लोगों ने मेरी बाइक की डिक्की तोड़ना चालू कर दिया और मुझे पीटने लगे. डिक्की में रखे 20 लाख रुपए उठा लिए. मैंने एक बार प्रयास कर उन पैसों को छीन लिया था. लेकिन उन्होंने कट्टे से हवाई फायर कर मुझे बट मार कर घायल कर दिया, और सारी रकम लेकर भाग गए."
लूट के दौरान व्यापारी ने राहगीरों से मांगी मदद
व्यापारी नीरज ने बताया "जिस समय नकाबपोश मेरे साथ घटना को अंजाम दे रहे थे, तब मैंने दौड़-दौड़कर वहां से आवाजाही कर रहे बाइक सवार सहित कार चालक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की. एक कार चालक ने अपने वाहन को धीमा भी किया, लेकिन कट्टा देखकर वह भी चलते बने."
मंडी व्यापारियों ने की नीलामी बंद
साडोरा कृषि उपज मंडी कि व्यापारी राकेश शर्मा ने बताया "हमारी मंडी में 40 व्यापारी हैं. जिन्हें किसाने की फसलों का भुगतान करने के लिए अशोकनगर से पेमेंट लाना पड़ता है, जो बहुत रिस्की काम है. जबकि साडोरा में पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन उससे बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है. जिस कारण हम सभी व्यापारी बहुत परेशान होते हैं. अब हम सभी व्यापारी निर्णय लिया है कि जब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं आता है, तब तक हम नीलामी बंद रखेंगे."
सीसीटीवी फुटेज से सुराग लगाने की कोशिश
सिटी, देहात थाना प्रभारी के अलावा एसडीओपी भी इस पूरे मामले में नकाबपोश बदमाशों की सुराग लगाने में जुटे हैं. जहां अशोकनगर से बाजिदपुर जाने वाले रास्ते पर फरियादी का मोबाइल भी मिला है, जो आरोपी छीन कर अपने साथ ले गए थे. बाकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. गुना में भी पुलिस से संपर्क कर जानकारी ली जा रही है.
एसपी ने बदमाशों पर इनाम घोषित किया
एसडीओपी विवेक शर्मा ने बताया "गल्ला व्यापारी नीरज साहू अशोकनगर की बैंक से 20 लाख रुपए लेकर साडोरा कृषि उपज मंडी जा रहे थे. तभी रास्ते में दो बाइक पर सवार चार लोगों ने उनके 20 लाख रुपए लूट लिए. पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे. पूरे मामले के पड़ताल की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों पर इनाम भी घोषित कर दिया है. शीघ्र ही आरोपियों का पता कर पर्दाफाश किया जाएगा."