ETV Bharat / state

अशोकनगर में दर्दनाक हादसा, काल के गाल में समा गए एक ही परिवार के चार मासूम

मध्य प्रदेश के अशोकनगर में दिल दहला देने वाला हादसा, एक ही परिवार के 4 बच्चों की कुएं में डूबने से मौत. रिपोर्ट-मुकेश मिश्रा.

ashoknagar 4 Brother die
कुंआ में डूबने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोकनगर से दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आई है. सोमवार को चंदेरी के विक्रमपुर थाना क्षेत्र में बिना मुंडेर के कुएं में डूबने से एक ही परिवार के चार मासूमों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है.

एक-एक कर डूबे चारों भाई

जानकारी के अनुसार, विक्रमपुर गांव निवासी बलवीर कुशवाहा के चारों पुत्र सोमवार को अपने खेत में खेल रहे थे. इस दौरान बिना मुंडेर के कुए में एक भाई डूबने लगा. उसे बचाने के प्रयास में एक के बाद एक बाकी तीनों भाई भी कुए में उतर गए. जिससे देखते ही देखते चारों लोग डूब गए. मृतकों में 9 वर्षीय देव, 7 वर्षीय त्रिदेव, 6 वर्षीय महादेव और 4 साल का प्रियांशु शामिल है.

अशोकनगर में दिल दहला देने वाला हादसा (ETV Bharat)

परिजनों की चीख पुकार से दहल उठा इलाका

घटना के समय बच्चों के पिता मजदूरी पर गए थे. जबकि बच्चों की मायके गई थी. जब बच्चों के शवों को एक-एक कर कुएं से निकाला गया तो वो मंजर देखकर परिजनों की चीख पुकार से पूरा गांव दहल उठा. सभी का चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम किया गया. जिसके बाद शवों को उनके परिजन को सौंप दिए गए.

ashoknagar 4 brothers drowned well
एक ही परिवार के बुझ गए चार चिराग (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने व्यक्त की शोक संवेदना

जब घटना की जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर परिवार के लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की. उन्होंने रात 10 बजे अंतिम संस्कार के बाद पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर दुख बांटा. साथ ही हर मदद का आश्वासन दिया.

ashoknagar 4 people drowned death
केंद्रीय मंत्री ने व्यक्त की संवेदनाएं (ETV Bharat)

चंदेरी तहसीलदार दिलीप दरोगा ने बताया, "बलवीर कुशवाहा के चारों बेटे थे, जो खेलने के लिए अपने ही खेत में चले गए थे. जहां बिना मुंडेर के कुएं में चारों ही बच्चे डूब गए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार सौंप दिए गए हैं. पीएम रिपोर्ट आने के बाद सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी."

TAGGED:

JYOTIRADITYA SCINDIA
4 BROTHERS DROWNED WELL
4 PEOPLE DROWNED DEATH
MADHYA PRADESH NEWS
ASHOKNAGAR 4 BROTHER DIE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.