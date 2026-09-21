अशोकनगर में झरना देखने पहुंचे 5 स्टूडेंट, तेज बहाव में दो डूबे, देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन
अशोकनगर की घोड़ा पछाड़ नदी में डूबे दो छात्र. एडीईआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन. एक शव बरामद. इंदौर, विदिशा, सिंगरौली में भी हादसे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 12:24 PM IST
अशोकनगर/इंदौर/विदिशा/सिंगरौली : अशोकनगर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर आंमखो स्थित धोड़ा पछाड़ नदी में झरनों का लुत्फ लेने पहुंचे 10वीं के छात्रों के साथ दुखद हादसा हो गया. नदी के तेज बहाव में दो छात्र डूब गए. साथी छात्रों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. देर शाम पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर नदी में सर्चिंग शुरू की. देर रात तक नदी में सर्चिंग की गई.
सर्चिंग के दौरान एक छात्र का शव बरामद
सर्चिंग के दौरान भटौली निवासी दक्ष यादव का शव बरामद किया गया. वहीं दूसरे छात्र ध्रुव दुबे की तलाश जारी है. साथी छात्रों ने बताया कि 5 दोस्तों का ग्रुप रविवार को झरने को देखने के लिए आंमखों पहुंचा. पांचों साथी नदी के पास पहुंचे. नदी के तेज वहाव में दक्ष और ध्रुव बह गए. छात्रों ने चिल्लाकर इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को दी. इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों छात्रों की सर्चिंग शुरू की.
विधायक भी पहुंचे तैराकों के साथ
घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर सुरैल गांव में मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव का निवास. जैसे ही मामले की जानकारी विधायक को लगी तो वह स्थानीय स्तर के तैराकों को लेकर नदी पर पहुंचे, जहां एसडीआरएफ की टीम पहुंचने के पहले ही उन्होंने तैराकों को नदी में उतरकर सर्चिंग शुरू कराई. लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण छात्रों को खोजना संभव नहीं हो सका. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने नदी में उतर कर सर्चिंग की.
गड्ढे में डूबने से बालक की मौत
इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 8 साल के बच्चे के पानी में गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. मामला नया बसेरा का है. रविवार की छुट्टी होने के कारण कुछ बच्चे खेलने के लिए निकले. बारिश के कारण एक गड्ढे में पानी भरा है. सभी बालक गड्ढे में नहाने के लिए चले गए. इसी दौरान गड्ढे में पानी ज्यादा हो जाने के एक बालक डूब गया. सूचना मिलने पर बाल का पिता विशाल कुछ लोगों को लेकर पहुंचे. सब इंस्पेक्टर अरविंद मचार का कहना है "डूबने के कारण एक बालक की मौत हुई है."
विदिशा की सापन नदी में लगाई छलांग
विदिशा के शमशाबाद के पास सापन नदी के पुल से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. शमशाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को नदी में छलांग लगाते देखा है. अभी तक उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी है. शमशाबाद थाना प्रभारी आशुतोष सिंह राजपूत ने बताया "नदी में व्यक्ति की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम को लगाया गया है."
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सिंगरौली में नाले में डूबी 11 वीं की छात्रा
सिंगरौली के बेलगांव के चमारीटोला की 11 वीं की छात्रा तेज बहाव वाले नाले में गिर गई. वह स्कूल से घर जा रही थी कि इसी दौरान ये हादसा हो गया. जब छात्रा घर घर नहीं पहुंची तो तलाश शुरू की गई. इस दौरान उसका स्कूल बैग नाले के किनारे मिला. थाना प्रभारी सरई प्रहलाद मर्सकोले ने बताया "घटना शनिवार की है. 16 वर्षीय छात्रा का शव नाले से बरामद किया गया है. मामले की जांच की जा रही है."