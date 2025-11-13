ETV Bharat / state

अशोकनगर में 2 भाइयों में जमीनी विवाद, बीच-बचाव करने पहुंचे पिता और भांजे की मौत

अशोकनगर में दो भाईयों में जमीन को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदला, बचाव करने पहुंचे पिता और भांजे की मौत.

ASHOKNAGAR 2 BROTHERS DISPUTE
अशोकनगर में जमीनी विवाद में 2 की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 8:27 AM IST

3 Min Read
अशोकनगर: बुधवार देर शाम कचनार थाना क्षेत्र के करैया बनेट गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया. यह खूनी संघर्ष सगे दो भाइयों के बीच में हुआ. जिसमें बीच बचाव करने पहुंचे पिता और भांजे की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को जिला अस्पताल भेजा है. बताया जा रहा है लंबे समय से जमीन को लेकर दोनों भाईयों में विवाद चल रहा था.

4 बीघा जमीन के लेकर सगे भाइयों में हुआ विवाद
करैया बनेट गांव में 4 बीघा जमीन को लेकर दो सगे भाई राजमहेंदर और कृष्णभान यादव के बीच विवाद हो गया. विवाद में बीच बचाव करने के लिए इनके पिता खिलन सिंह यादव और भांजा पवन यादव पहुंचे. लेकिन विवाद कितना बढ़ गया, कि उसमें लाठी-फरसे चलना शुरू हो गए. इसी दौरान लाठी फरसों के हमले से दोनों भाइयों के पिता और भांजे गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अशोकनगर में 2 भाइयों में जमीनी विवाद (ETV Bharat)

ये है विवाद की जड़
पिता खिलन सिंह और दोनों बेटे में जमीन के हिस्से हो गए थे. लेकिन राजमहेंद्र ने अपने पिता की चार बीघा जमीन में बाबनी कर दी थी. जिससे नाराज होकर छोटा भाई कृष्णभान ट्रैक्टर लेकर बुवाई वाले खेत में पंजा चलाने पहुंच गया, जब राजमहेंदर ने उसे रोकने का प्रयास किया. तो डंडे और फरसों से आपस में विवाद हो गया. इसी बीच भाइयों के पिता और भांजे पर हमला हो गया और उनकी मौत हो गई.

2 की मौत, 4 घायल
इस पूरे हमले में पिता खिलन सिंह और भांजे पवन की मौत हो गई. तो वहीं राजमहेंद्र और कृष्णभान सहित राधिका और राजबीर भी जिला अस्पताल में भर्ती है. कृष्णभान की हालत को गंभीर मानते हुए डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

बच्ची ने बताया आंखों देखा हाल
इस पूरे मामले की प्रत्यक्षदर्शी राधिका ने बताया कि, ''खेत पर विवाद हो गया. जिसमें तेज लड़ाई होने लगी और इसमें पापा और चाचा घायल हो गए. वहीं दादा और भाई की मौत हो गई. जिला अस्पताल में हम लोग आए हैं जहां हमारा इलाज चल रहा है.''

मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी गजेंद्र कंवर ने बताया कि, ''गांव में आपसी विवाद हुआ है. जिसमें दोनों सगे भाई हैं, विवाद में उनके पिता और भांजे की मौत हो गई है. पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है. विवाद में प्रयोग किए गए सभी हथियारों को जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है. बाकी गुरुवार को भी पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच करेगी.''

