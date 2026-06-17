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हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन बने अशोक सिरसी, बोले- "प्रति व्यक्ति ढाई किलो दूध खपत का लक्ष्य"

हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन बने अशोक सिरसी ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन एडवोकेट अशोक कुमार सिरसी ने पद्भार ग्रहण किया. उन्होंने पशुधन भवन, सेक्टर-2 स्थित कार्यालय में हरियाणा के कृषि, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा की उपस्थिति में बतौर चेयरमैन पद्भार संभाला. इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने उन्हें उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी. वहीं, एडवोकेट अशोक कुमार सिरसी ने उन्हें बोर्ड का दायित्व सौंपने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति आभार प्रकट किया. इसके बाद उन्होंने ईटीवी भारत से अपनी सोच को सांझा करते हुए बताया कि आगामी समय में वह क्या करना चाहते हैं. अशोक सिरसी (ETV Bharat) प्रति व्यक्ति ढाई किलो दूध की खपत: ईटीवी भारत से अपनी नई जिम्मेदारी के संबंध में बातचीत करते हुए एडवोकेट अशोक कुमार सिरसी ने कहा कि, " मैं पूरी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्यपरायणता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करुंगा.हरियाणा में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और पशु नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे. जहां दूध-दही का खाणा, देशों में देश हरियाणा"....पूरे भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 545 ग्राम है, जबकि हरियाणा में प्रति व्यक्ति 1148 ग्राम की खपत है. यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति ढाई किलो दूध की खपत, कंप्लीट फूड पर काम किया जाएगा."