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अशोक सिंघल जन्म शताब्दी समारोह : राज्यपाल बागडे ने राम मंदिर आंदोलन को लेकर कही ये बात

जयपुर : विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से शनिवार को जयपुर में अशोक सिंघल जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शामिल हुए. उन्होंने अशोक सिंघल की स्मृति को नमन करते हुए उनके व्यक्तित्व और कार्यों को अनुकरणीय बताया. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या के विवादित ढांचे और अन्य मुद्दों पर बात की. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अशोक सिंघल व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे. उनका पूरा जीवन सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों, सनातन धर्म, राष्ट्र सेवा और समाज को एकजुट करने के लिए समर्पित रहा.

छुआछूत और सामाजिक असमानता दूर करने पर जोर : राज्यपाल ने अशोक सिंघल के सामाजिक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन और विचारों से लोगों को प्रेरित किया. उनका विचार था कि यदि एक संत एक समय में एक गांव को अपना ले तो देश से गरीबी और अज्ञानता को दूर करने की दिशा में बड़ा काम हो सकता है. बागडे ने कहा कि अशोक सिंघल ने हिंदू समाज में छुआछूत और सामाजिक असमानता को खत्म करने के प्रयास किए. उन्होंने साधु-संतों को भी इन प्रयासों से जोड़ा. राज्यपाल ने छुआछूत मिटाने, सामाजिक समता को बढ़ावा देने और सनातन संस्कृति के प्रसार से जुड़े उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन भारतीय संस्कारों में गहराई से जुड़ा हुआ था. वेद और उपनिषदों के विचारों से भी उनका जुड़ाव रहा. राज्यपाल के अनुसार, सिंघल का मानना था कि हिंदू संस्कृति जीवन को दिशा देने वाली संस्कृति है और इसके मूल भाव को समझने से व्यक्ति में नैतिकता, दूसरों के प्रति सम्मान और उदारता जैसे भाव विकसित होते हैं.

राम मंदिर वहीं बनाने का था प्रण - राज्यपाल : कार्यक्रम में हरिभाऊ बागडे ने राम मंदिर आंदोलन के विभिन्न चरणों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान देशभर में एक ही संकल्प और नारा प्रमुखता से गूंजता रहा- 'सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे'. उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने में मोरोपंत पिंगले सहित कई कार्यकर्ताओं और संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राम मंदिर आंदोलन का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तब संभव था, जब वहां मौजूद पुराने ढांचे को हटाया जाता. राम मंदिर निर्माण के लिए लंबे समय तक आंदोलन चला और देशभर में जनजागरण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए.

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राम मंदिर आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से बड़ा - जैन : विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेन्द्र जैन ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1984 में संतों के आह्वान पर हुई थी और करीब 35 वर्षों तक अलग-अलग चरणों में यह आंदोलन चलता रहा. इस दौरान शिला पूजन, चरण पादुका पूजन, राम ज्योति यात्रा और कारसेवा जैसे कार्यक्रम हुए. इसके साथ ही राम जन्मभूमि से जुड़े मामले को लेकर कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ी.

उन्होंने कहा कि आंदोलन के अलग-अलग चरणों के बावजूद राम मंदिर निर्माण का संकल्प नहीं बदला. बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया. उन्होंने इस आंदोलन को भारत की 'दूसरी आजादी की लड़ाई' और 'सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई' के रूप में बताया. जैन ने कहा कि राम भारतीय संस्कृति और देश की पहचान के प्रमुख प्रतीकों में से एक हैं. उन्होंने लोगों से ऐतिहासिक आक्रमणकारियों के साथ अपनी पहचान जोड़ने के बजाय भारतीय सांस्कृतिक विरासत और अपने पूर्वजों से जुड़ने की अपील की.

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'संकल्प नहीं बदला, आंदोलन चलता रहा' : सुरेंद्र जैन ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोगों का संकल्प नहीं बदला. उनके अनुसार, राम जन्मभूमि आंदोलन में करोड़ों लोगों ने भाग लिया और इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ. राम मंदिर आंदोलन को केवल मंदिर निर्माण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे भारतीय सांस्कृतिक पहचान से जुड़े आंदोलन के रूप में भी देखा गया. जैन ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने, ऐतिहासिक विवादों से आगे बढ़ने और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करने की अपील भी की.