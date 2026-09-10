आकाश आनंद को लेकर BSP में सियासी घमासान; ससुर अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लिया, मायावती ने आकाश को फिर पार्टी से निकाला
आकाश आनंद के ससुर डॉ. अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के कुछ ही देर बाद मायावती ने आकाश को पार्टी से निकाल दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 8:48 AM IST|
Updated : September 10, 2026 at 9:57 AM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) में आकाश आनंद को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले मायावती ने कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास लें, तब आकाश को पार्टी में पद देने पर विचार होगा. इस पोस्ट से 24 घंटे भी नहीं बीते थे और अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर मायावती को भावुक चिट्ठी लिखी. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आने के कुछ हीं घंटों के भीतर मायावती ने भी पोस्ट किया और आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह से फ्री (आजाद) करने का ऐलान कर दिया.
पहले जानें मायावती ने क्या पोस्ट किया: बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म लंबी पोस्ट शेयर की. इसमें सबसे तल्ख टिप्पणी यह रही कि 'ऐसे हालात में आकाश आनंद को पार्टी व मूवमेंट के वास्तविक हित तथा इससे जुड़े अपने करियर की भी परवाह कम तथा रिश्ते-नातों आदि का मोह ज्यादा है. तो ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आकाश आनंद डबल माइंड होकर फिर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट का भला कैसे कर सकते हैं?'
'इसीलिये पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले दिनांक 03 सितंबर 2026 को जिस प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के अति-महत्वपूर्ण पद की सभी अहम ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री (आजाद) कर दिया जाए. अतः आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो वह स्वतंत्र हैं. अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है.'
1. आज श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा अति-देर से उठाया गया यह सही क़दम है।— Mayawati (@Mayawati) September 10, 2026
2. वैसे लोगों का यही कहना है कि अगर यह फैसला वे काफी पहले ही ले लेते तो बी.एस.पी., बहुजन समाज व बहुजन मूवमेन्ट तथा उनके दामाद श्री आकाश आनन्द को भी लगातार विपरीत परिस्थितियों…
अब जानें अशोक सिद्धार्थ ने पोस्ट में क्या लिखा: परम आदरणीय बहन जी सादर चरण स्पर्श! बहन जी आपको अवगत कराना है कि मेरे लिए आपका आदेश दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर है. आपके आदेश के आगे मेरे रिश्ते-नाते, परिवार सभी बेहद छोटे हैं. आपके मार्गदर्शन में मैं बीते 35 वर्षों से बीएसपी और संस्थापक कांशीराम और संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर के मिशन के लिए समर्पित रहा हूं.
आपने आज तक जो भी जिम्मेदारी दी है, उसे अपने पूरे सामर्थ्य के साथ निभाने की कोशिश की है. आप मेरी राजनैतिक गुरु हैं. मेरी बड़ी बहन हैं. आपने मुझ जैसे अदने से व्यक्ति को क्या कुछ नहीं दिया. आपकी वजह से ही मैं विधान परिषद और राज्यसभा तक का सदस्य रहा हूं. आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझ जैसे मामूली से कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य बनाया. यह आपका ऋण है, जो मैं इस जीवन में चुका भी नहीं सकता.
बहन जी, मेरे आराध्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध और मेरे राजनीतिक आदर्श कांशीराम की कसम खाता हूं कि मैंने कभी भी पार्टी के हित के खिलाफ कोई काम नहीं किया और आपके खिलाफ कुछ भी करने का तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता हूं. मेरा और मेरे परिवार का यह पूरा जीवन आपका ऋणी है. बहन जी आपकी एक-एक नसीहत और आदेश मेरे लिए अंतिम शब्द हैं.
बहन जी आकाश जी को सलाह देना तो दूर बीते कई महीनों से मेरी उनसे मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई, जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे, जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी. हमारी पार्टी के ही कुछ साथी मुझे आपसे मिले सम्मान के कारण मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं पार्टी पर कब्जा करना चाहता हूं. मैं आकाश आनंद को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूं. इसमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं है.
बहन जी मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ कहा रहा हूं कि यह मेरे राजनैतिक विरोधियों की साजिश है. जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिसकी सच्चाई एक न एक दिन आपके सामने जरूर आ जाएगी. बहनजी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे संन्यास लेने को आप आकाश की वापसी से मत जोड़िए. आकाश आनंद मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आनंद के बेटे हैं. उनके अंदर आपका खून बहता है.
परम आदरणीय बहन जी सादर चरण स्पर्श!— Ashok Siddharth BSP (@MP_SiddharthBSP) September 10, 2026
माननीया बहन जी आपको अवगत कराना है कि, मेरे लिए आपका आदेश दुनिया की किसी भी चीज़ से बढ़ कर है। आपके आदेश के आगे मेरे रिश्ते नाते, परिवार सभी बेहद छोटे हैं। आपके मार्गदर्शन में, मैं बीते पैंतीस वर्षों से बीएसपी और मान्यवार साहेब श्री…
उन्होंने जीवन के दो दशक आपकी छत्र छाया और देख-रेख में बिताए हैं. मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा. उनका अच्छा-बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं. उनको वापस जिम्मेदारी देना या न देना यह आपका फैसला है. इसे मेरे संन्यास लेने से जोड़कर आप मुझ जैसे मामूली कार्यकर्ता को उसकी हैसियत से ज्यादा महत्त्व दे रही हैं.
बहन जी आप खुद में त्याग और दया की मूर्ति हैं. जब बात समाज के हित की आई तो आपने मुख्य मंत्री की कुर्सी और राज्यसभा के सदस्य पद को भी ठोकर मार दी. आप हमारी मार्गदर्शक ही नहीं, हमारी आदर्श भी हैं और अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतो, गुरुओं और महापुर्षों के बनाए हुए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं अभी इसी वक्त राजनैतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं.
बहन जी मेरा यह जीवन आपका ऋणी है. ऐसे में संन्यास तो बहुत छोटी चीज है. आपके लिए अगर मुझे कभी अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी मेरे लिए फक्र की बात होगी.
03 सितंबर को आकाश आनंद से पद लिया था: बसपा सुप्रीमो मायावती ने 03 सितंबर को अपने भतीजे और डॉ. अशोक सिद्धार्थ के दामाद आकाश आनंद से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद वापस ले लिया था. तर्क दिया था कि आकाश आनंद अभी राजनीति में अपरिपक्व हैं. इसी बीच उन्होंने राजनीति में आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद की एंट्री करा दी और उन्हें मुख्य सेक्टर प्रभारी बना दिया.
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