गहलोत के 'इंतजार शास्त्र' के तंज पर बोले परनामी, 'कांग्रेस को सिर्फ रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की चिंता'

पूर्व सीएम अशोक गहलोत के 'इंतजार शास्त्र' वाले बयान पर पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने पलटवार किया है.

Ashok Parnami addressing the media
मीडिया को संबोधित करते अशोक परनामी (Courtesy - BJP Rajasthan)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 8:20 PM IST

5 Min Read
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'इंतजार शास्त्र' के बयान पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने गुरुवार को पलटवार किया. उन्होंने भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि गहलोत को भजनलाल सरकार का विकास पच नहीं रहा. पूर्व सीएम प्रदेश के बढ़ते विकास की आलोचना करने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखें. उनके समय पेपर आउट होते थे, कोरोना संक्रमण में सरकार होटलों में बंद थी, ERCP पर राजनीतिक लाभ के लिए कुंडली मार के बैठे रहे. इन सब को कैसे भूल गए? SIR को लेकर कांग्रेस की और से किये गए विरोध प्रदर्श पर परनामी ने कहा कि कांग्रेस हारने पर पहले ईवीएम का राग अलापती थी, अब एसआईआर का राग अलापना शुरू कर दिया. कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की चिंता सता रही है.

'विकास को पचा नहीं पा रहे': अशोक परनामी ने कहा कि अशोक गहलोत भजनलाल सरकार के दो वर्षों के विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं. आज डबल इंजन सरकार राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है. आने वाले तीन सालों में विकसित राजस्थान के लिए आयाम स्थापित किए जाएंगे. गहलोत के कार्यकाल में पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जबकि भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. गहलोत 5 साल तक ईआरसीपी पर कुंडली मारकर बैठे रहे, जबकि भजनलाल शर्मा ने इस अमृत योजना को धरातल पर उतारने का काम किया.

परनामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Courtesy - BJP Rajasthan)

उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए और करीब 7 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे, जबकि गहलोत ने निवेश के नाम पर जनता से धोखा किया. गहलोत पूरे 5 साल अपने ही लोगों से सरकार बचाने में लगे रहे, जबकि जनता की सेवा, विकास कार्यों को उन्होंने नजरअंदाज किया. गहलोत भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए और होटलों से सरकार चलाते रहे, अब भजनलाल शर्मा सरकार के जनकल्याण, जनहितैषी कार्यों को गहलोत पचा नहीं पा रहे हैं.

'कांग्रेस को रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की चिंता': अशोक परनामी ने कहा कि कांग्रेस विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भ्रम फैला रही है. कांग्रेस लगातार बुरी तरह हारती जा रही है, फिर चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर बिहार चुनाव. कांग्रेस का जनाधार लगातार बुरी तरह गिरता जा रहा है. कांग्रेस पहले ईवीएम पर राग अलापती थी, सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ईवीएम को छोड़कर अब एसआईआर पर राग अलापना शुरू कर दिया. हार के बाद कांग्रेसी नेता घबरा गए है, उन्हें उनके बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों की चिंता सता रही है. उन्होंने कहा कि केवल विरोध करना, आंदोलन करना विपक्ष का काम नहीं है. विपक्ष को विकास के लिए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा, ऐसे में मुद्दा विहीन कांग्रेस बेवजह जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है.

आंदोलन फ्लॉप शो: परनामी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को आंदोलन करने की बजाए बिहार चुनाव में बुरी तरह हार की समीक्षा करनी चाहिए. जनता कांग्रेस के साथ नहीं, मोदी के साथ है, यह समझना चाहिए. राजधानी जयपुर में युवा कांग्रेस का तथाकथित आंदोलन महज चंद मिनटों में समाप्त हो गया और फ्लॉप शो साबित हुआ. यह बताता है कि देश की जनता, युवा अब कांग्रेस के साथ नहीं है. परनामी ने आरोप लगाया कि एसआईआर से कांग्रेस को जो भय सता रहा है, वह नाम जोड़ने का नहीं, बल्कि कांग्रेस के फर्जी वोटरों के नाम कटने का है. कांग्रेस को पहले एसआईआर को पढ़ना और समझना चाहिए. एसआईआर से होने वाले नफा नुकसान को समझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने नुकसान की चिंता कर रही है. एसआईआर अयोग्य मतदाताओं को हटाने और बढ़ती अनियमितताओं पर रोक लगाने का एक सशक्त माध्यम है.

गहलोत ने दिया था ये बयान: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि राजस्थान भाजपा सरकार ने एक नए विषय की खोज की है, इंतजार शास्त्र की. किसानों को यूरिया और डीएपी का इंतजार, मरीजों को अस्पताल में इलाज का इंतजार, आमजन को आईपीडी टावर का काम पूरा होने का इंतजार, बेटियों को साइकिल मिलने का इंतजार, घरों में कटौती के बाद बिजली पहुंचने का इंतजार, राहगीर को सड़कों के गड्ढे भरने का इंतजार, युवाओं को नौकरी मिलने का इंतजार, कन्हैयालाल साहू के परिवार को न्याय मिलने का इंतजार और जनता को 3 साल बाद काम करने वाली कांग्रेस सरकार आने का इंतजार.

