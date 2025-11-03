अशोकनगर में टावर पर चढ़ प्रेमी ने किया ड्रामा, ऊपर ही मंगाया चाय-पानी, एक दिन बाद उतरा नीचे
अशोकनगर में एक युवक लड़की से शादी करने की जिद लेकर शनिवार रात टावर पर चढ़ा, पुलिस की समझाइश के बाद रविवार को उतरा नीचे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 2:29 PM IST
अशोकनगर: चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में एक प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा शनिवार रात से शुरू हुआ, जो जाकर दूसरे दिन रविवार सुबह खत्म हुआ. युवक करीब 15 घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा, वह नीचे उतरने को तैयार ही नहीं था. फिर बड़ी मुश्किलों से उसे नीचे उतारा गया. युवक प्रेमिका को मौके पर बुलाने और शादी करने की जिद पर प्रेमी अड़ा हुआ था.
शादी की जिद बना टावर पर चढ़ने का कारण
शनिवार देर रात चंदेरी तहसील के ग्राम पाड़री में हाई वोल्टेज ड्रामा लोगों को देखने मिला. पांडरी गांव के शैलेंद्र यादव नाम का युवक, जो मूलतः ग्राम नदावन, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है. वह अपनी प्रेमिका को बुलाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया.
पुलिस रातभर डाली रही डेरा
घटना की जानकारी मिलते ही चंदेरी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. जहां रातभर उसको नीचे उतरने की समझाइश दी गई, लेकिन वह युवक मानने को तैयार नहीं हुआ. युवक बार-बार यही कहता रहा कि जब तक उसकी प्रेमिका को मौके पर नहीं बुलाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगा.
शिवपुरी का रहने वाला है युवक
बताया जा रहा है कि शैलेंद्र अपने मामा के यहां पाड़री गांव में काफी दिनों से रह रहा था. शैलेंद्र का कहना है कि "वह गांव की ही एक लड़की से प्रेम करता है. अगर उसका प्यार पूरा नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगा, ये धमकी देते हुए शैलेंद्र टावर पर चढ़ गया. पुलिस और परिजनों ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात मानने तैयार नहीं था.
चाय पानी देने ऊपर पहुंचा युवक
इसके बाद रविवार सुबह पुलिस ने उसे चाय और पानी देने का प्रयास किया, तब उसने शर्त रखी कि जो व्यक्ति ऊपर आएगा, वह बिना कोई हरकत किए वापस लौटे. वरना वह कूद जाएगा. ऊपर गए युवक ने भी उसे समझाने के कई तरह से प्रयास किए, लेकिन उसने बात नहीं मानी. मौके पर तहसीलदार दिलीप दरोगा, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी डटे रहे.
- शाजापुर में युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा, हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा
- राजगढ़ में हाईवोल्टेड ड्रामा, बुलडोजर गरजते ही जान देने पर उतारू हुए ग्रामीण
रविवार सुबह 11 बजे उतरा युवक
उन्होंने बताया कि लड़का शनिवार से ही टावर पर चढ़ा हुआ था. समझाने का प्रयास कई बार किया गया, लेकिन उसके द्वारा जिद लगातार जारी थी. मौके पर लड़की को बुलाएं और उससे शादी कराई जाए. जब प्रशासन ने युवक को लड़की से बात कराने का वादा किया तब जाकर वह नीचे उतरा. ऐसा करने में रविवार को सुबह के 11 बज गए थे.