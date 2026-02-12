ETV Bharat / state

10 करोड़ दो, या जान से हाथ धो, लॉरेंस विश्नोई गैंग ने अशोकनगर के बिजनेसमैन को दी धमकी

अशोकनगर के व्यवसायी को मिली लॉरेंस विश्नोई गैंग से धमकी ( ETV Bharat )

अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में प्रतिष्ठित व्यवसाई अंकित अग्रवाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है. जिसकी शिकायत का आवेदन उद्योगपति द्वारा कोतवाली में दिया गया है. धमकी के साथ 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग अशोकनगर के एक व्यवसायी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा मैसेज मिला है, जिसमें उनसे 10 करोड़ रुपए के फिरौती की मांग की गई है. उस मैसेज में साफ तौर पर यही लिखा है, कि "यदि यह रुपए नहीं दोगे-तो जान से मारे जाओगे". साथ ही उसमें व्यवसाई को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि "किसी भी गलतफहमी को मत पालना, अन्यथा अंजाम बुरा होगा". इसके बाद से व्यावसाई का डर के मारे बुरा हाल है. इस पूरे मामले की शिकायत आवेदन के माध्यम से कोतवाली में की गई है. मामले में पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है. लॉरेंस विश्नोई गैंग ने अशोकनगर के बिजनेसमैन को दी धमकी (ETV Bharat) व्यापारी को मिला धमकी भरा मैसेज अशोकनगर के व्यापारी अंकित अग्रवाल प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं. जिनका अशोकनगर में खासा व्यापार भी है. वॉइस मैसेज के माध्यम से हरि बॉक्सर द्वारा 10 करोड़ की फिरौती मांगने की बात सामने आई है. हरि बॉक्सर लॉरेंस गैंग का व्यक्ति बताया जा रहा है. जिसने व्यापारी से 10 करोड़ रुपए का टैक्स मांगा है. जिसमें बॉक्सर द्वारा मांग पूरी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है. जिसके बाद व्यापारी में डर का माहौल बना हुआ है.