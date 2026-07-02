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अशोकनगर में चलती क्लास में घुस गया युवक, कुर्सी तोड़ महिला टीचर से करने लगा बदतमीजी

अशोकनगर: सहराई थाना क्षेत्र में शासकीय स्कूल की एक शिक्षिका के साथ स्कूल में ही गांव की युवक ने बदसलूकी कर दी. स्कूल पहुंचे युवक ने पहले तो गाली-गलौच की इसके बाद युवती के साथ मारपीट की. युवक की हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर शिक्षिका ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है. इस घटना के बाद जिलेभर के शिक्षकों और अभिभावकों में नाराजगी देखने मिल रही है. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

स्कूल पहुंचे युवक ने महिला शिक्षिका से की अभद्रता

दरअसल, मामला अशोकनगर के सहराई कस्बे का बताया जा रहा है. जहां प्राथमिक स्कूल देवर्ची में एक शिक्षिका के साथ उस समय घटना घटित हुई, जब वह अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी. तभी गांव का ही एक युवक स्कूल में आ धमका और उसने पहले तो क्लासरूम में बच्चों के ही सामने महिला टीचर को अश्लील गालियां दी. फिर कुर्सी को पहले तो क्लासरूम में ही तोड़ा, इसके बाद जब से शिक्षिका ने कुर्सी तोड़ने का कारण पूछा तो युवक गुस्से से लाल हो गया और उसने क्लासरूम में रखी कुर्सी को स्कूल के बाहर ले जाकर जमीन पर पटक दिया.

कुर्सी के बाद टीचर की स्कूटी तोड़ने का प्रयास

इतना ही नहीं युवक ने बाहर रखी शिक्षिका की स्कूटी को भी तोड़ने का प्रयास किया. इस दौरान शिक्षिका युवक का वीडियो रिकॉर्ड मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही थी, जिसे वह बंद करने के लिए कह रहा था, जब शिक्षिका ने रिकॉर्डिंग नहीं रोकी तो वह गाली देते हुए मारपीट करने लगा. टीचर का मोबाइल तोड़ने लगा. इस पूरे मामले की शिकायत शिक्षका द्वारा सहराई थाने में की गई है. जिसके बाद सहराई पुलिस ने युवक पर एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.