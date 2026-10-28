Exclusive: गांधी और भगत सिंह को एक-दूसरे का विरोधी बताना गलत नैरेटिव: अशोक कुमार पांडेय
बीकानेर में अपनी पुस्तक पर चर्चा के दौरान इतिहासकार अशोक कुमार पांडेय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कई मुद्दों पर बेबाक विचार रखे.
Published : October 28, 2026 at 8:54 PM IST
बीकानेर: इतिहासकार एवं लेखक अशोक कुमार पांडेय इन दिनों अपनी नई पुस्तक ‘हिंसा, अहिंसा और भगत सिंह’ को लेकर चर्चा में हैं. बीकानेर में पी वोरा फाउंडेशन की ओर से आयोजित पुस्तक विमोचन और पुस्तक चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने बीकानेर आए पांडेय ने इस दौरान ईटीवी संवाददाता अरविंद व्यास से विशेष बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने वर्तमान समय में लेखकों की भूमिका, लेखन के राजनीतिकरण, देश की मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों, युवाओं के सामने खड़ी चुनौतियों और महात्मा गांधी तथा भगत सिंह के ऐतिहासिक योगदान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी. पांडेय ने कहा कि वर्तमान समय लेखकों के लिए चुनौतीपूर्ण है. ऐसे दौर में लेखक की जिम्मेदारी केवल लिखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसे अपने लेखन के माध्यम से समाज को दिशा देने और लोगों को परिस्थितियों को समझने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब समाज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तब लेखन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.
मुश्किल दौर में लेखकों की बढ़ती जिम्मेदारी: लेखन से लोगों के दूर होने और साहित्य के प्रति घटती रुचि से जुड़े सवाल पर अशोक कुमार पांडेय ने कहा कि यह समय लेखकों के लिए बहुत मुश्किल भरा है. ऐसे समय में लेखक पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने लेखन के माध्यम से समाज को सही दिशा दिखाए और लोगों को मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता समझने में मदद करे. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में एक खास तरह का लेखन करके नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे माहौल में लेखकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. लेखक को तथ्यों, विचारों और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि समाज किसी विषय को एकतरफा दृष्टिकोण से देखने के बजाय उसके विभिन्न पहलुओं को समझ सके. पांडेय के अनुसार, लेखन केवल विचार व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में सवाल खड़े करने, लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करने और इतिहास की जटिलताओं को समझने का जरिया भी है. इसलिए कठिन परिस्थितियों में लेखकों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के प्रति अधिक सजग रहना चाहिए.
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बेरोजगारी, नशा और धार्मिक विभाजन चिंता का विषय: देश की वर्तमान परिस्थितियों पर अपनी बात रखते हुए पांडेय ने कहा कि यदि राजनीतिक बहसों से अलग हटकर देश के व्यापक सामाजिक परिदृश्य को देखा जाए, तो आजादी के समय देशवासियों ने जो सपने देखे थे, उनमें से कई सपने बिखरते नजर आ रहे हैं. उन्होंने बेरोजगारी और युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि युवाओं के सामने भविष्य को लेकर स्पष्ट दिशा और बेहतर संभावनाएं होनी चाहिए. इसके साथ ही धर्म के नाम पर समाज में विभाजन की प्रवृत्ति भी गंभीर सवाल खड़े करती है. पांडेय ने कहा कि ऐसे समय में भगत सिंह को दोबारा याद करने की जरूरत है. भगत सिंह के विचारों, उनके संघर्ष और देश की आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका को नए नजरिए से समझना चाहिए. उनके अनुसार, भगत सिंह को केवल एक क्रांतिकारी के रूप में याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके विचारों और उस समय के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भों को भी समझना जरूरी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आजादी के आंदोलन को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, ताकि उस दौर के विभिन्न विचारों, संघर्षों और योगदानों को सही ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जा सके.
गांधी और भगत सिंह को विरोधी दिखाना गलत: अपनी नई पुस्तक के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए अशोक कुमार पांडेय ने कहा कि वर्तमान समय में महात्मा गांधी और भगत सिंह को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में प्रस्तुत करने का नैरेटिव दिखाई देता है. इस तरह की धारणा को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर समझने और उसकी पड़ताल करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया. पांडेय के अनुसार, इस तरह के आरोपों की जांच उस समय की परिस्थितियों, उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों और घटनाक्रम के संदर्भ में की जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी पर दोषारोपण करने वाले कुछ लोग ऐसे राजनीतिक और वैचारिक परिवेश से आते हैं, जिनके पूर्वजों ने भगत सिंह के लिए कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया था.
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तथ्यों के आधार पर होना चाहिए अध्ययन: पांडेय ने कहा कि यदि उस समय महात्मा गांधी के पास इतनी निर्णायक शक्ति होती कि वे जैसा चाहते वैसा करवा सकते, तो देश की आजादी के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता. उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इन मुद्दों को उठाने और उन पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया है, जिनके बारे में लोगों को पढ़ना और जानना चाहिए. उनके मुताबिक, इतिहास को वर्तमान की राजनीतिक या वैचारिक जरूरतों के अनुरूप देखने के बजाय उस समय की वास्तविक परिस्थितियों में समझना जरूरी है. गांधी और भगत सिंह के विचारों, संघर्ष के तरीकों तथा आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिकाओं का अध्ययन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए. किसी एक व्यक्तित्व को दूसरे के मुकाबले खड़ा करके देखने से इतिहास की जटिलता और व्यापकता को समझना मुश्किल हो जाता है.
राजनीतिक विचारधारा से जुड़ाव गलत नहीं: लेखकों के राजनीतिकरण से जुड़े सवाल पर अशोक कुमार पांडेय ने कहा कि किसी लेखक का किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से जुड़ना अपने आप में गलत नहीं है. इतिहास में भी अनेक लेखक और बुद्धिजीवी राजनीतिक दलों तथा आंदोलनों से जुड़े रहे हैं. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद लेखन के मूल तथ्य प्रभावित नहीं होने चाहिए. लेखक की राजनीतिक विचारधारा उसके लेखन की ऐतिहासिक विश्वसनीयता और तथ्यपरकता पर हावी नहीं होनी चाहिए. पांडेय ने कहा कि लेखन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. जब कोई लेखक इतिहास के विषय पर लिखता है, तो उसकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इतिहास के बारे में लिखी गई बातें समाज की समझ और आने वाली पीढ़ियों के दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं. ऐसे में जरूरी है कि लेखक तथ्यों की पड़ताल करे, ऐतिहासिक घटनाओं को उनके संदर्भ में समझे और पाठकों के सामने विषय के विभिन्न पहलुओं को ईमानदारी से रखे.
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इतिहास को समझने के लिए जरूरी है सवाल करना: अशोक कुमार पांडेय की नई पुस्तक ‘हिंसा, अहिंसा और भगत सिंह’ के संदर्भ में हुई इस बातचीत में इतिहास, राजनीति और लेखन की सामाजिक भूमिका प्रमुख विषय रहे. उनकी बातों का केंद्रीय भाव यह रहा कि इतिहास को किसी एक स्थापित धारणा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. उसे तथ्यों, दस्तावेजों और समकालीन परिस्थितियों के आधार पर समझने की कोशिश होनी चाहिए. वर्तमान दौर में जब ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को लेकर अलग-अलग तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं, तब ऐसे विषयों पर गंभीर अध्ययन और संवाद की आवश्यकता भी बढ़ जाती है. पांडेय के अनुसार, लेखकों का दायित्व है कि वे समाज के सामने महत्वपूर्ण सवाल रखें और पाठकों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करें. इससे पहले कार्यक्रम में शिक्षाविद डॉ. पीएस वोरा ने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला.
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