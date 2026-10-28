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Exclusive: गांधी और भगत सिंह को एक-दूसरे का विरोधी बताना गलत नैरेटिव: अशोक कुमार पांडेय

अशोक कुमार पांडेय ( ETV Bharat GFX )

बीकानेर: इतिहासकार एवं लेखक अशोक कुमार पांडेय इन दिनों अपनी नई पुस्तक ‘हिंसा, अहिंसा और भगत सिंह’ को लेकर चर्चा में हैं. बीकानेर में पी वोरा फाउंडेशन की ओर से आयोजित पुस्तक विमोचन और पुस्तक चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने बीकानेर आए पांडेय ने इस दौरान ईटीवी संवाददाता अरविंद व्यास से विशेष बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने वर्तमान समय में लेखकों की भूमिका, लेखन के राजनीतिकरण, देश की मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों, युवाओं के सामने खड़ी चुनौतियों और महात्मा गांधी तथा भगत सिंह के ऐतिहासिक योगदान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी. पांडेय ने कहा कि वर्तमान समय लेखकों के लिए चुनौतीपूर्ण है. ऐसे दौर में लेखक की जिम्मेदारी केवल लिखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसे अपने लेखन के माध्यम से समाज को दिशा देने और लोगों को परिस्थितियों को समझने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब समाज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तब लेखन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.