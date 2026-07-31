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BAP कार्यकर्ता जॉइनिंग मामला: गहलोत बोले- सिर्फ मिलने आए थे, जॉइनिंग की कोई बात ही नहीं थी, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )