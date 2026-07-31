BAP कार्यकर्ता जॉइनिंग मामला: गहलोत बोले- सिर्फ मिलने आए थे, जॉइनिंग की कोई बात ही नहीं थी, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, साल 2028 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, भजनलाल सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार चरम पर
Published : July 31, 2026 at 10:30 PM IST
जयपुर: आदिवासी अंचल के BAP पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपने आवास पर जॉइनिंग को लेकर हुए विवाद के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी कार्यकर्ताओं की कथित जॉइनिंग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आदिवासी कार्यकर्ता केवल उनसे मिलने आए थे, जॉइनिंग की तो कोई बात ही नहीं थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो किसी की जॉइनिंग की बात थी और न ही ऐसा कोई कार्यक्रम था. पूर्व मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और 2028 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी. गहलोत के आवास पर BAP कार्यकर्ताओं की कथित जॉइनिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नाराज़गी जाहिर की थी.
पिछले 20-25 दिन से मिलने की जिद कर रहे थे कार्यकर्ता: गहलोत ने शुक्रवार शाम अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया था कि बांसवाड़ा के आदिवासी कार्यकर्ता पिछले 20-25 दिनों से उनसे मिलने की जिद कर रहे हैं. उन्होंने कई बार उन्हें जयपुर आने से मना किया और कहा कि वह स्वयं बांसवाड़ा जाकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि 500 किलोमीटर दूर से लोगों का आना उन्हें उचित नहीं लगता, लेकिन कार्यकर्ताओं के लगातार आग्रह और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बार-बार अनुरोध उन्होंने मुलाकात के लिए समय दिया. गहलोत ने कहा कि कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए थे और उसके बाद में उन्होंने स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मिलने का समय भी लिया था, ताकि उनका भी आशीर्वाद ले सकें. इसमें किसी प्रकार की जॉइनिंग होने की कोई चर्चा नहीं हुई.
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जॉइनिंग नेताओं की होती है कार्यकर्ताओं की नहीं: गहलोत ने कहा कि जहां तक जॉइनिंग का सवाल है, तो जॉइनिंग तो नेताओं की होती कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग नहीं होती है. कार्यकर्ता गांव में रहते हैं, अगर भारत आदिवासी पार्टी से कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो रहा है और वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, तो हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए. गहलोत ने कहा कि कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद दिखाई दे. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं.
अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया कि ने तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनसे नाराज हैं और न ही उनकी किसी से कोई नाराजगी है. गहलोत ने कहा कि आज देश को कांग्रेस की जरूरत है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. गहलोत ने कहा कि वे पिछले 1 वर्ष से लगातार लोकतंत्र पर खतरे की चेतावनी दे रहे हैं और ऐसे समय पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार के मनमुटाव और विवाद के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए. सभी नेताओं का कार्यकर्ताओं का लक्ष्य एकजुट होकर जनता के हित में काम करना है.
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कुशासन और भ्रष्टाचार चरम पर: गहलोत ने भजनलाल सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार गठन के कुछ माह बाद जनता कहने लग गई थी कि प्रदेश में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं बची है, कुशासन हावी हो गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि वो हमारी आलोचना को सकारात्मक रूप से ले और शासन व्यवस्था में सुधार करें ताकि जनता को राहत मिल सके.
उन्होंने कहा कि कई विभागों में भुगतान अटका हुआ, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है. स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षकों की भारी कमी है. स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी लगातार बिगड़ रही है. आरजीएचएस योजना प्रभावी नहीं रह गई और मुफ्त इलाज की व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है. गहलोत ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है. प्रदेश में डकैती, फायरिंग और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. उन्होंने कहा कि इतने अधिक जनहित के मुद्दे एक साथ सामने है कि विपक्ष के लिए भी तय करना मुश्किल हो रहा है कि पहले किस मुद्दे को उठाया जाए.
गहलोत ने कहा कि जब तक पूरा मंत्रिमंडल सक्रिय होकर विभागों के जवाबदेही तय नहीं करेगा और प्रशासन पर सख्ती से नियंत्रण नहीं रखेगा, तब तक हालात नहीं बदलेंगे. इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यह दावा नहीं करता कि कांग्रेस शासन में कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्योंकि यह समस्या हर सरकार और पूरे देश में देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार जिस स्तर तक पहुंच गया है, उसे आम जनता बेहद परेशान है और प्रदेश की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.
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