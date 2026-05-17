जोधपुर संभाग में जल संकट: गहलोत का मुख्यमंत्री भजनलाल को पत्र, 'वॉटर ट्रेन' शुरू करने की मांग की
अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर में 'जल इमरजेंसी' जैसे हालात बन चुके हैं. 20 लाख की आबादी पानी के लिए परेशान हो रही है.
Published : May 17, 2026 at 10:40 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री और जोधपुर के सरदारपुरा से विधायक अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जोधपुर संभाग में गहराते जल संकट की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है. गहलोत ने कहा है कि वर्तमान में जोधपुर में 'जल इमरजेंसी' जैसे हालात बन चुके हैं, जिसके कारण लगभग 20 लाख की आबादी इस भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान हो रही है.
गहलोत ने रविवार रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखते हुए कहा कि "मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पूरे जोधपुर संभाग में उत्पन्न हुए अत्यंत गंभीर और अभूतपूर्व जल संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. जोधपुर में 'जल इमरजेंसी' जैसे हालात बन चुके हैं, जिसके कारण लगभग 20 लाख की आबादी इस भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान हो रही है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही एवं गलत आकलनों के कारण आज यह नौबत आई है कि कायलाना और तख्तसागर जैसे मुख्य जलाशयों में अब केवल कुछ दिन का पीने योग्य पानी ही शेष बचा है."
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गहलोत ने आगे लिखा कि "50 दिन के नहर क्लोजर के दौरान पानी का सही प्रबंधन नहीं किया गया, जिसके चलते उम्मीद के विपरीत बेहद कम पानी बचा और अब पंजाब से पानी छोड़े जाने के बाद भी उसे जोधपुर पहुंचने में कम से कम 5 दिन और लगेंगे." गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि विभाग दो दिन के स्टॉक के भरोसे पांच दिन निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जिसके कारण शहर में हर 3 दिन में शटडाउन रखना पड़ रहा है.
पानी की कमी से परेशान लोग प्रदर्शन कर रहे: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि रामपुरा भाटियान, मथानिया, सालावास और रोहिचा कलां जैसे शहरी व ग्रामीण इलाकों में कई दिनों से पानी नहीं पहुंचा है, और जहां आ भी रहा है, वहां दूषित और बदबूदार पानी की शिकायतें हैं. पानी की कमी से परेशान होकर महिलाएं और आम नागरिक सड़कों पर उतरकर मटकियां फोड़ रहे हैं, चक्काजाम कर रहे हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है.
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ट्रेन से पानी लाने की मांग: गहलोत ने पत्र में लिखा कि मुख्य लाइनों से हो रही पानी की चोरी और धड़ल्ले से चल रहे अवैध बूस्टर पंपों के कारण 'टेल एंड' यानी अंतिम छोर पर रहने वाले नागरिकों तक राहत बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जोधपुर की जनता को इस संकट से उबारने के लिए आप स्वयं इस संवेदनशील मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें. रेलवे प्रशासन (DRM) से उच्च स्तर पर समन्वय स्थापित कर पाली से जोधपुर के लिए प्रस्तावित आपातकालीन वॉटर ट्रेन के फेरे तुरंत शुरू करवाए जाएं ताकि शहर को रोजाना बैकअप पानी मिल सके.
गहलोत ने कहा कि इसके साथ ही, जब तक नहर का पानी पूरी तरह सुचारू नहीं होता, तब तक प्रभावित क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों में पीएचईडी के जरिए निःशुल्क टैंकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था को तुरंत बढ़ाया जाए. स्थानीय प्रशासन व पुलिस को पाबंद कर अवैध जल कनेक्शनों और बूस्टर पंपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि पानी का न्यायसंगत वितरण हो सके और साथ ही क्षेत्र के पुराने ट्यूबवेल, कुओं और बावडियों जैसे वैकल्पिक स्रोतों को सक्रिय किया जाए. आशा है कि जोधपुर की जनता के इस बड़े कष्ट को देखते हुए आप अधिकारियों को त्वरित और ठोस कदम उठाने के कड़े निर्देश देंगे.
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