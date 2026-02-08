ETV Bharat / state

गहलोत ने सीएम को लिखा पत्र, जोधपुर की विकास परियोजनाएं तुरंत पूरी करने की मांग

अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को पत्र लिखकर जोधपुर की लंबित परियोजनाओं, सीवरेज, तालाब समेत कई मुद्दों पर चिंता जताई और कार्रवाई की मांग की.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Photo- @ashokgehlot51)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 7:04 PM IST

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जोधपुर शहर की ऐतिहासिक विरासत, बुनियादी ढांचे और लंबित विकास परियोजनाओं को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र गति प्रदान की जाए तथा आगामी बजट में इनके लिए उचित प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं.

कई मुद्दों पर जताई चिंता: अशोक गहलोत ने अपने पत्र में जोधपुर की सीवरेज व्यवस्था के सुधार के लिए स्वीकृत 300 करोड़ रुपये की योजना का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि यह योजना वर्तमान में जांच के नाम पर लंबित पड़ी हुई है, जिसके कारण शहर में जलभराव और गंदगी की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है. इसके अलावा उन्होंने रानीसर, पदमसर, गुलाबसागर और फतेहसागर जैसे ऐतिहासिक तालाबों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि को तुरंत जारी करने की मांग की है. गहलोत ने कहा कि इन तालाबों की उपेक्षा से जोधपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है.

स्टेट स्पोर्ट्स आवासीय सेंटर का काम अधूरा: पूर्व मुख्यमंत्री ने जोधपुर में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्टेट स्पोर्ट्स आवासीय सेंटर का जिक्र करते हुए बताया कि यह केंद्र लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन मात्र 3.8 करोड़ रुपये की बचत राशि की फाइल लंबित होने के कारण स्वीमिंग पूल और इंडोर हॉल का निर्माण कार्य रुका हुआ है. उन्होंने इस केंद्र को शीघ्र पूर्ण कर खेल प्रेमियों को समर्पित करने की अपील की है.

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर चिंता: गहलोत ने जोधपुर की चिकित्सा सेवाओं में आई गिरावट पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि एमडीएम अस्पताल में लगभग 81 करोड़ रुपये की देनदारी के कारण वेंडर्स ने आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति रोक दी है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की 500 करोड़ रुपये की परियोजना का निर्माण कार्य भी अत्यंत धीमी गति से चल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने जोधपुर की बदहाल सड़कों और जल वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए विशेष पैकेज आवंटित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया.

जनहित को सर्वोपरि रखने की अपील: अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि विकास के कार्यों को किसी एक सरकार या दल की उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि जनता के मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाए. उन्होंने मांग की कि इन सभी लंबित परियोजनाओं का तत्काल उद्घाटन कर उन्हें जनसेवा के लिए समर्पित किया जाए.

