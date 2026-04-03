गहलोत का मदन राठौड़ को जवाब, बोले- मैं 100 साल तक प्रदेश की सेवा करना चाहता हूं, रिटायरमेंट फॉर्मूला मुझ पर लागू नहीं होता
अशोक गहलोत ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर राजनीति से रिटायरमेंट के सवाल पर निशाना साधा.
Published : April 3, 2026 at 8:55 PM IST
जयपुर: राजनीति से रिटायरमेंट के लिए 75 साल वाले फार्मूले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को जवाब दिया है. गहलोत ने कहा कि 75 साल का फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर लागू होता है. मदन राठौड़ को यह सलाह मोदी और भागवत को देनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि "यह फार्मूला मुझ पर लागू नहीं होता है, मैं तो 100 साल तक राजस्थान की सेवा करना चाहता हूं."
गहलोत ने शुक्रवार दोपहर जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि "मदन राठौड़ ने 75 साल रिटायरमेंट वाला फार्मूला किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है. यह उनको मालूम है, लेकिन मैं कह चुका हूं कि मैं मरते दम तक राजस्थान की सेवा करता रहूंगा. गहलोत ने कहा कि भाजपा नेताओं को ऊपर से कहा जाता है कि आज आपको यह लाइन बोलनी है और उनके तमाम मंत्री और नेता वही लाइन बोलने लग जाते हैं."
इंतज़ार शास्त्र में हमारे द्वारा उठाए इशू के बजाए किसी अन्य संदर्भ में भाजपा की बयानबाजी पर मेरा रिएक्शन :— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 3, 2026
मैं तो कह चुका हूं, ये तो लागू होगा मोदी जी पर या क्या नाम है उनका, हमारे आरएसएस के मोहन भागवत जी, उनके लिए लागू होगा। मैं तो कह चुका हूं पहले आप लोगों को सबको, गांधीजी ने… pic.twitter.com/cguTp832Md
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जो सवाल पूछे उसका जवाब दें: गहलोत ने कहा कि "इंतजार शास्त्र के जरिए मैंने कई सवाल उठाए हैं. मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ का उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन वो अनर्गल बयान बाजी कर रहे हैं. कांग्रेस में कब क्या होगा, इस पर सलाह देने वाले यह लोग कौन होते हैं. यह कांग्रेस नेताओं को कैसे कह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए." गहलोत ने कहा कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब नहीं दे रहे हैं इन लोगों की बड़ी बेज्जती हो रही है. चाहे नेगेटिव जवाब दो या पॉजिटिव जवाब दो कुछ तो कहना चाहिए लेकिन यह मुद्दे से हटकर बात कर रहे हैं.
देश में मजाक का पात्र बन रहे हैं रक्षामंत्री: गहलोत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान को लेकर कहा कि यह ट्रंप की तरह मजाक बन रहे हैं. अमेरिका में ट्रंप का मजाक बन रहा है और भाजपा के लोगों यहां मजाक बना रहे हैं, यह क्या तुक है. गहलोत ने कहा कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यह क्या भाषा हुई. ट्रंप भी इसी तरह की भाषा बोलते हैं कि मोदी मेरे दोस्त हैं, वो मुझे खुश करना चाहते हैं और ट्रंप कभी कहते हैं कि मैं उनका राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूं."
मीडिया द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा ऑपरेशन सिन्दूर को लेकर दिए बयान से संबंधित प्रश्न का जवाब :— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 3, 2026
ये ट्रंप के तरह मज़ाक बना रहे हैं। ट्रंप अमेरिका में मज़ाक बना रहा है, ये लोग यहां बना रहे हैं। क्या तुक है? होने वाला है, होगा, अभी तो जारी है—ये क्या लेंग्वेज… pic.twitter.com/RlE8ntZj9d
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गहलोत ने कहा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है वह सबको मालूम है. हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. चिंता होनी चाहिए कि देश में अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा. मुझे खुद को चिंता है अगर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश का क्या होगा. गहलोत ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तब हिंदू खतरे में आज जाता है. ढाई सौ साल अंग्रेजों ने राज किया. 500 साल मुगलों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया और जब हिंदुओं की सरकार है, तब हिंदू खतरे में आ गया है. यह लोग केवल इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन अब जनता इनको समझ रही है.
महिला आरक्षण पर ऑल पार्टी बैठक बुलाएं: पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण विधायक को लेकर कहा कि महिला आरक्षण पर ऑल पार्टी मीटिंग पार्टी करके तय करना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण के पक्षधर तो सभी लोग हैं. सोनिया गांधी ने सबसे पहले इसको मुद्दा बनाया था. महिला आरक्षण के सब पक्षधर हैं, मगर यह किस रूप में करते हैं. सभी लोगों की राय आ जाए वो ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है. पर ये लोग हर बात में विवाद पैदा करना चाहते हैं. सब की राय से जो काम होता है वही अच्छा होता है, लेकिन यह एक तरफा फैसला करेंगे. पहले मोदी सरकार ने कहा था कि हम परिसीमन करवाएंगे. जनगणना होगी उसके बाद आरक्षण लागू करेंगे, अब नए सिरे से एक्ट बनाकर इसे ला रहे हैं.
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