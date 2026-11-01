गहलोत और जूली ने रामलीला मैदान की रैली को बताया ऐतिहासिक, कहा- तानाशाही मानसिकता के खिलाफ एकजुट है देश
गहलोत और जूली ने दिल्ली की रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह वोट चोरी और तानाशाही के खिलाफ जनता का शंखनाद है.
Published : November 1, 2026 at 10:35 PM IST
जयपुर/नई दिल्ली: SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की महारैली को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐतिहासिक करार दिया है. दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक रैली न कभी पहले हुई है और न भविष्य में होगी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रामलीला मैदान में आज की रैली ने इतिहास रच दिया. जैसी रैली आज दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की हुई है, वह "न भूतो न भविष्यति" वाली बात है, जहां तक नजर जाती थी, वहां जनसमूह ही दिखाई दे रहा था. जनता में इतना उत्साह, अनुशासन और धैर्य था, और संविधान तथा लोकतंत्र बचाने के लिए हर कोई दृढ़ संकल्पित था.
अशोक गहलोत का केंद्र पर हमला: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की यह रैली आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के लिए एक बड़ा संकेत है कि पूरा भारत-चाहे युवा हों, किसान हों, व्यवसायी हों, मध्यम वर्ग हो या दलित हों, समाज के हर वर्ग के लोग अपने वोट की रक्षा के लिए इन फासीवादी और तानाशाही मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ एकजुट हैं. इस ऐतिहासिक रैली की सफलता के लिए वे राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को बहुत-बहुत बधाई देते हैं. उन्होंने कहा, "मैं राजस्थान समेत देशभर से रैली में आए सभी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आमजन का हृदय से धन्यवाद देता हूं. आज की रैली से यह स्पष्ट संदेश गया है कि भाजपा सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, वह देश से वोट का अधिकार खत्म नहीं कर सकती. यह वोट चोरी अब चलने वाली नहीं है."
रामलीला मैदान में आज की रैली ने इतिहास रच दिया। जैसी रैली आज दिल्ली में श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की हुई है, वह "न भूतो न भविष्यति" वाली बात है। जहां तक नज़र जाती थी, वहां जनसमूह ही था। इतना उत्साह, अनुशासन और धैर्य था, और संविधान तथा लोकतंत्र बचाने के लिए हर कोई दृढ़ संकल्पित था। आज की यह रैली आरएसएस, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह और श्री ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ा संकेत है कि पूरा भारत, चाहे युवा हों, किसान हों, व्यवसायी हों, मध्यम वर्ग हो, दलित हों, समाज के हर वर्ग के लोग, अपने वोट की रक्षा के लिए इन फ़ासीवादी और तानाशाही मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ एकजुट हैं। इस ऐतिहासिक रैली की सफलता के लिए श्री @RahulGandhi , कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं राजस्थान समेत देशभर से रैली में आए सभी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आमजन का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज की रैली से स्पष्ट संदेश गया है कि भाजपा सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, देश से वोट का अधिकार खत्म नहीं कर सकती। यह वोट चोरी अब चलने वाली नहीं है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 1, 2026
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लोकतंत्र बचाने का शंखनाद: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह रैली वोट चोरी और इसके सूत्रधारों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश की जनता के आक्रोश का शंखनाद है. आज रामलीला मैदान से उठी आवाज ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता अपने मताधिकार और लोकतंत्र पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी. जूली ने कहा कि रामलीला मैदान का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है. यह मैदान इस बात का भी प्रतीक है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है. राहुल गांधी जिस तरह कहते हैं कि यह 'शिव की बारात' है, आज रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब उसी भावना का प्रतीक नजर आया. जूली ने कहा कि रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह है कि देश की जनता अब अपने वोट के अधिकार पर किसी भी तरह का हमला स्वीकार करने को तैयार नहीं है. लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठी यह आवाज अब देश के हर कोने तक पहुंचेगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग: जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह जनता के वोट के अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ आज पूरा विपक्ष और देश का आमजन एकजुट होकर आवाज उठा रहा है. वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास अपने पद पर बने रहने का अब कोई नैतिक आधार नहीं रह गया है. उन्हें तुरंत पद छोड़ना चाहिए. देश की जनता का स्पष्ट संदेश है कि वोट चोरों को गद्दी छोड़नी होगी. जूली ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्षता से चुनाव कराना है, ताकि जनता की भावना के अनुरूप उसके प्रतिनिधि चुने जा सकें, लेकिन आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है. मनमाने तरीके से मतदाता सूचियों से नाम हटाने और जोड़ने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं. जब मतदाता के वोट पर ही सवाल खड़े होने लगें, तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होती है. चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में रहे और हर व्यक्ति बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके.
दिल्ली के रामलीला मैदान से जनता की दो टूक ललकार, देश में वोट चोरी बंद हो! वोट चोरी के आरोपी ज्ञानेश कुमार और मोदी–शाह को कठोर सज़ा मिले। #ChaloDilli #VoteBachaoDeshBachao https://t.co/ZKySuPt1se— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) November 1, 2026
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केंद्रीय संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप: उन्होंने आगे कहा कि चुने हुए विधायकों और सांसदों को तोड़ना तथा वर्षों से स्थापित राजनीतिक दलों को कमजोर करने के प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती हैं. लोकतंत्र जीवित रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, और संविधान की मर्यादा सुरक्षित रहेगी तो देश की नींव और मजबूत होगी. लेकिन आज चुनाव आयोग, ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई जैसी संवैधानिक एवं केंद्रीय संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं. संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर उठते सवाल लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक हैं.
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