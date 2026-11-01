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गहलोत और जूली ने रामलीला मैदान की रैली को बताया ऐतिहासिक, कहा- तानाशाही मानसिकता के खिलाफ एकजुट है देश

रामलीला मैदान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राजस्थान कांग्रेस के अन्य नेता ( Photo Source- @TikaRamJullyINC )

जयपुर/नई दिल्ली: SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की महारैली को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐतिहासिक करार दिया है. दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक रैली न कभी पहले हुई है और न भविष्य में होगी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रामलीला मैदान में आज की रैली ने इतिहास रच दिया. जैसी रैली आज दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की हुई है, वह "न भूतो न भविष्यति" वाली बात है, जहां तक नजर जाती थी, वहां जनसमूह ही दिखाई दे रहा था. जनता में इतना उत्साह, अनुशासन और धैर्य था, और संविधान तथा लोकतंत्र बचाने के लिए हर कोई दृढ़ संकल्पित था.

अशोक गहलोत का केंद्र पर हमला: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की यह रैली आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के लिए एक बड़ा संकेत है कि पूरा भारत-चाहे युवा हों, किसान हों, व्यवसायी हों, मध्यम वर्ग हो या दलित हों, समाज के हर वर्ग के लोग अपने वोट की रक्षा के लिए इन फासीवादी और तानाशाही मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ एकजुट हैं. इस ऐतिहासिक रैली की सफलता के लिए वे राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को बहुत-बहुत बधाई देते हैं. उन्होंने कहा, "मैं राजस्थान समेत देशभर से रैली में आए सभी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आमजन का हृदय से धन्यवाद देता हूं. आज की रैली से यह स्पष्ट संदेश गया है कि भाजपा सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, वह देश से वोट का अधिकार खत्म नहीं कर सकती. यह वोट चोरी अब चलने वाली नहीं है."