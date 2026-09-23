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गहलोत बोले- ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त कर जेल की सलाखों में भेजो, मोदी-शाह खुद गुनहगार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- अब दो चुनाव आयुक्त ने ही ज्ञानेश कुमार को एक्सपोज किया है.

Ashok Gehlot
अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 5:26 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर चुनाव आयोग के दो आयुक्तों की ओर से कथित तौर पर उठाए गए सवालों को लेकर एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई विपक्ष के नेताओं ने इस मामले में मोदी सरकार और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है. वहीं, अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमला बोला है.

गहलोत ने कहा कि ज्ञानेश कुमार की हरकतों को देखते हुए उन्हें बर्खास्त करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें जेल कौन भेजेगा. ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खास हैं. इस खेल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुनहगार हैं. यह लोग आपस में मिले हुए हैं. अशोक गहलोत ने बुधवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर संदेह पहले से ही था.

गहलोत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

जिस प्रकार से वो हरकतें कर रहे थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है. जिस तरह उन्होंने बंगाल और बिहार में तमाशा किया, दिल्ली में तानाशाही की. अब खुद आयोग के दो सदस्यों ने उन्हें एक्सपोज कर दिया है. यह एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए शर्म की बात है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का सेलेक्शन किया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के सेलेक्शन वाली कमेटी में देश के चीफ जस्टिस को शामिल नहीं किया और ऐसा कानून बना दिया कि वो सेलेक्शन कमेटी में नहीं बैठेंगे. उसी से अंदाजा हो गया था कि मोदी सरकार की मंशा क्या है.

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वक्त आ गया, देश को उठ खड़ा होना चाहिए : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग की हरकतों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है. निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद समाप्त हो गई है. लोगों का चुनाव से विश्वास उठ गया, इसलिए लोग अब बैलेट पेपर से चुनाव की बात करते हैं, लेकिन यह लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं. अब समय आ गया कि देश को उठ खड़ा होना चाहिए. युवाओं को सामने आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से न्यायपालिका, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दबाव में काम कर रहे हैं. चुनाव आयोग तो भाजपा का विभाग बनकर काम कर रहा है.

गहलोत ने कहा कि भाजपा और आरएसएस चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए और यह जोड़-तोड़ करके लोकसभा की 900 सीटें परिसीमन से कर दें. जैसा परिसीमन इन्होंने असम में किया था. कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. उसकी एक झलक हमने राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में देखी है, जहां पर मनमाने तरीके से वार्डों का परिसीमन किया गया. चार वार्डों का एक वार्ड कर दिया और एक वार्ड के चार वार्ड कर दिए.

चीन-रूस की तरह चाहते हैं एक पार्टी का शासन : गहलोत ने कहा कि मैं कई महीनों से देख रहा हूं कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग एक खतरनाक खेल देश में खेल रहे हैं. मनमाने तरीके से परिसीमन करके 1000 सीट करना चाहते हैं और उसके बाद चीन-रूस और कोरिया की तरह लगातार एक पार्टी का शासन चाहते हैं. बंगाल में ऐसा ही हो रहा है. वहां भाजपा सत्ता में आ गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायक तोड़ लिए.

38 सांसद में से 20 सांसद तोड़ लिए, क्योंकि इन्हें संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में दो तिहाई बहुमत चाहिए. यह चाहते हैं कि कैसे भी करके परिसीमन कानून को पास करवा दें और देश की सत्ता परमानेंट भाजपा और आरएसएस के हाथ में आ जाए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भाजपा-आरएसएस का चाल, चरित्र, चेहरा धरा रह गया है. आरएसएस और भाजपा के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता हमें मैसेज करते हैं कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है. हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बीजेपी-आरएसएस के लोग इतने बड़े भ्रष्टाचारी निकलेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस के वो समझदार लोग जिनका विश्वास लोकतंत्र में है वो सब चिंतित हैं.

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ऐसे चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री पर लानत : पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निशाने पर लिया. गहलोत ने कहा कि ऐसी जीत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर लानत है. गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री गर्व से कह रहे हैं कि हमने शानदार जीत दर्ज की है. मुझे मुख्यमंत्री से ऐसी हरकतों की उम्मीद नहीं थी.

मैं उन्हें भला आदमी समझता था, लेकिन यह आदमी अब राजस्थान को बर्बाद कर रहा है. हरियाणा-उत्तर प्रदेश पुलिस का इस्तेमाल कर लिया. राजस्थान की पूरी पुलिस चुनाव में झोंक दी. गहलोत ने कहा कि निकाय चुनाव में जमकर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है. कांग्रेस पार्षदों और निर्दलीय पार्षदों को डराया-धमकाया गया. उन्हें मकान तोड़ने की धमकी दी गई है. इस तरह की तानाशाही बहुत खतरनाक है.

राजस्थान बंद का आह्वान करें सभी : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान के निकाय चुनाव में गुंडागर्दी हुई है, उसे देखते हुए अब तक राजस्थान बंद का आह्वान होना चाहिए था. व्यापारी, सामाजिक और राजनीतिक दलों को सबको मिलकर बंद का कॉल करना चाहिए था. तब पूरे देश और प्रदेश को पता चलता कि राजस्थान में क्या हरकत हो रही है. राजस्थान में पहली बार निकाय चुनाव में गुंडागर्दी की गई है. पुलिस अधिकारियों ने गुंडागर्दी की है. आईएएस-आईपीएस अधिकारियों ने अपने कैडर को कलंकित किया है. राजस्थान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज बंगाल में हो रहा है और वही राजस्थान में हो रहा है.

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