अशोक गहलोत का तंज: 'राजस्थान को पूर्णकालिक गृहमंत्री की जरूरत, मुख्यमंत्री दौरों में व्यस्त'
जयपुर में बाइक सवार युवकों द्वारा युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल पर निशाना साधा है.
Published : April 10, 2026 at 3:25 PM IST
जयपुर: राजधानी में इन दिनों असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है. बीते दो दिनों दो ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं. एक वीडियो में जहां कुछ युवक एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में दो बाइक सवार युवक एक बाइक पर जा रही युवती से छेड़छाड़ कर रहे हैं. युवती से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसा है.
गहलोत ने कहा कि राजस्थान को एक पूर्णकालिक गृहमंत्री की जरूरत है. क्योंकि मुख्यमंत्री तो दौरों में व्यस्त रहते हैं. गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जयपुर में बाइक पर जा रही युवती के साथ दो बाइक सवार युवकों द्वारा छेड़छाड़ की घटना असामाजिक तत्वों की कुत्सित मानसिकता और प्रदेश में खत्म हो रहे कानून का इकबाल का उदाहरण है. गंभीर बात यह है कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा सके हैं.
ये शर्मनाक तस्वीरें राजस्थान की हैं... जहां सड़क पर सरेआम बहन-बेटियों को छेड़ा जा रहा है, और बदमाश आम लोगों को मार रहे हैं।— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) April 9, 2026
क्योंकि भाजपा की #पर्ची_सरकार में कानून का डर खत्म हो चुका है। BJP के कुशासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और सरकार तमाशबीन बनी हुई है।… pic.twitter.com/SJG192IDja
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गहलोत ने कहा कि हजारों सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, निर्भया टीम, पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद प्रदेश की राजधानी में बालिकाओं की ऐसी स्थिति है, तो बाकी प्रदेश का अंदाजा लगाया जा सकता है. ऐसा लगता है कि प्रदेश को एक पूर्णकालिक गृहमंत्री की आवश्यकता है क्योंकि मुख्यमंत्री दौरों में व्यस्त रहते हैं. इसलिए गृह विभाग उस पर ध्यान नहीं है. राजस्थान पुलिस को ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए.
जयपुर में बाइक पर जा रही युवती के साथ दो बाइक सवार युवकों द्वारा छेड़छाड़ की घटना असमाजिक तत्वों की कुत्सित मानसिकता एवं प्रदेश में खत्म हो रहे कानून का इकबाल का उदाहरण है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 10, 2026
गंभीर बात यह है कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक आरोपी गिरफ़्तार नहीं किए जा सके हैं।…
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कांग्रेस ने भी उठाए थे सवाल: वहीं राजस्थान कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे. राजस्थान कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दोनों वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा ये शर्मनाक तस्वीरें राजस्थान की हैं. जहां सड़क पर सरेआम बहन-बेटियों को छेड़ा जा रहा है और बदमाश आम लोगों को मार रहे हैं. क्योंकि भाजपा की पर्ची सरकार में कानून का डर खत्म हो चुका है. भाजपा के कुशासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार तमाशबीन बनी हुई है.