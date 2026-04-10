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अशोक गहलोत का तंज: 'राजस्थान को पूर्णकालिक गृहमंत्री की जरूरत, मुख्यमंत्री दौरों में व्यस्त'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Source : Gehlot X Account )