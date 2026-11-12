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पचपदरा रिफाइनरी पेट्रो जोन में देरी पर भड़के गहलोत, कहा- रोजगार के बड़े अवसर गंवा रही सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( फोटो सोर्स-सोशल मीडिया (@ashokgehlot51) )

जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योगों की स्थापना नहीं होने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी राजस्थान के लिए औद्योगिक विकास और रोजगार का बड़ा अवसर थी, लेकिन दुर्भाग्यवश भाजपा सरकार इस अवसर को गंवाने में लगी है. गहलोत ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रिफाइनरी की स्थापना के बावजूद अब तक पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग शुरू नहीं हो पाए हैं.