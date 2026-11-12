पचपदरा रिफाइनरी पेट्रो जोन में देरी पर भड़के गहलोत, कहा- रोजगार के बड़े अवसर गंवा रही सरकार
पेट्रो जोन में उद्योग शुरू नहीं होने पर गहलोत ने उठाए सवाल, भाजपा पर लगाए अनदेखी के आरोप.
Published : November 12, 2026 at 2:05 PM IST
जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योगों की स्थापना नहीं होने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी राजस्थान के लिए औद्योगिक विकास और रोजगार का बड़ा अवसर थी, लेकिन दुर्भाग्यवश भाजपा सरकार इस अवसर को गंवाने में लगी है. गहलोत ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रिफाइनरी की स्थापना के बावजूद अब तक पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग शुरू नहीं हो पाए हैं.
गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने विजन और तत्कालीन यूपीए सरकार के सहयोग से बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया था. इसके साथ ही पेट्रो जोन के विकास की दिशा में कदम उठाते हुए भूमि का आवंटन भी कर दिया गया था. उम्मीद थी कि भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद पेट्रो जोन सहित आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए ठोस प्रयास करेगी.
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उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का काम कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही लगभग पूरा हो चुका था. भाजपा सरकार को केवल ऐसा अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करना था, जिससे निजी निवेश आए, नए उद्योग स्थापित हों और राजस्थान के युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सके, लेकिन पिछले तीन वर्षों में इस दिशा में अपेक्षित गंभीरता और तत्परता दिखाई नहीं दी.
रिफाइनरी राजस्थान में, कच्चे माल का फायदा दूसरे राज्यों को : गहलोत ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि राजस्थान की जमीन पर रिफाइनरी स्थापित होने के बावजूद उससे निकलने वाला कच्चा माल प्रोसेसिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाएगा. इसका फायदा भी दूसरे राज्य उठाएंगे और रोजगार के अवसर भी वहीं पैदा होंगे. राजस्थान के युवा इस बड़े औद्योगिक अवसर से वंचित रह जाएंगे.
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उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि जब रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित हुई है तो पेट्रोकेमिकल उद्योग भी प्रदेश में क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? प्रदेश के युवाओं के हिस्से का रोजगार आखिर दूसरे राज्यों को क्यों मिल रहा है? सरकार को बताना चाहिए कि राजस्थान के हक का यह रोजगार आखिर किसकी झोली में जा रहा है.