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गहलोत बोले- रिफाइनरी हादसे की आधिकारिक जानकारी देने की बजाय भ्रामक बयानबाजी कर रहे मुख्यमंत्री

जयपुर: पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले लगी आग के मामले को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. बुधवार रात भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम भजनलाल पर घटना की आधिकारिक जानकारी नहीं देने और भ्रामक बयानबाजी करने के आरोप लगाए हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी के कार्य में भाजपा के कारण हुई अनावश्यक देरी एवं अब जल्दबाजी में उद्घाटन के प्रयास में हुई दुर्घटना से ध्यान भटकाने तथा अपनी असफलता छिपाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रामक भाषण दे रहे हैं. गहलोत ने कहा कि घटना के दो दिन बाद भी आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी गई है कि दुर्घटना क्यों हुई?

मुख्यमंत्री का बयान भ्रामक : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह बयान कि "रिफाइनरी में राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी पीएम मोदी ने करवाई", पूर्णतः असत्य है. उन्हें शायद जानकारी ही नहीं है कि रिफाइनरी में राज्य सरकार की 26% भागीदारी 2013 में हुए शिलान्यास के समय से ही है. पचपदरा में रिफाइनरी के लिए भारत सरकार एवं एचपीसीएल ने तब यह शर्त रखी थी कि राज्य सरकार 26% हिस्सेदारी ले, तभी यहां रिफाइनरी बनाई जा सकती है.