ETV Bharat / state

गहलोत का आरएसएस पर निशाना, बोले-100 साल में कभी भी अपनी शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन में टैगोर ने वंदे मातरम गाया था, तब से ही कांग्रेस के हर प्रोग्राम में इसे गया जाता है.

Former Chief Minister Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जहां भाजपा और आरएसएस की ओर से इसे लेकर आयोजन किया जा रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर निशाना साधा है. गहलोत ने कहा कि आरएसएस 1925 में ही बन गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक आरएसएस ने कभी भी अपनी शाखा में वंदे मातरम का गीत नहीं गाया है. इनका अपना गीत है, जिसे गाते हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं. सबसे पहले रविंद्र नाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया था. उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों में इसे 100 साल से लगातार गाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी वंदे मातरम गाया जाता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस ने कभी भी अपनी शाखा में वंदे मातरम गीत नहीं गाया. इनका अपना गीत होता है, जिसे ये लोग गाते हैं. उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब अचानक प्रकट हो गए और वंदे मातरम को लेकर इवेंट कर रहे हैं.

पढ़ें: अशोक गहलोत बोले- राष्ट्रगीत वंदे मातरम कांग्रेस की परंपरा, इस विरासत को हड़पना चाहती है भाजपा'

पंडित नेहरू ने इसे कांग्रेस का आधिकारिक गीत बनाया: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम कांग्रेस और आजादी के आंदोलन की विरासत है. एक तरफ तो यह लोग पंडित नेहरू को बदनाम करते हैं, जबकि पंडित नेहरू ने वंदे मातरम को कांग्रेस का आधिकारिक गीत बनाया. पंडित नेहरू ने ही इसे अपनाया. रवींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया था, तब से ही लगातार यह गाया जा रहा है.

पढ़ें: भजनलाल शर्मा पंडित हैं इसलिए कल की चिंता करते हैं, यह क्या बोल गए गहलोत

'आरएसएस के लोग, अंग्रेजों के साथ थे': गहलोत ने आरोप लगाया कि 1925 में बने आरएसएस ने तब संविधान को नहीं माना, संविधान की प्रतियां जलाई और डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के पुतले तक जलाए. गहलोत ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल कांग्रेस की विरासत हैं. इन्होंने अब सरदार पटेल को अपना लिया. जबकि सरकार पटेल ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था. उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम गीत को 1938 में अपनाया गया था, तब पंडित नेहरू, सरदार पटेल भी थे. नेहरू ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का गीत बनाया था. आरएसएस के लोगों ने कभी भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ये अंग्रेजों के साथ थे. इन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उस वक्त संविधान समझ नहीं पाए. इसका विरोध करते रहे. कभी ये लोग सरदार पटेल को, तो कभी महात्मा गांधी को चुराते हैं.

पढ़ें: SIR को लेकर बोले गहलोत, लोगों के मन में वोट का अधिकार छीने जाने की आशंका

प्रधानमंत्री से की ये अपील: पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान आते हैं तो कहते हैं कि 'मेरे मित्र अशोक गहलोत'. लेकिन उनका यही दोस्त उनको सलाह दे रहा है कि आप कृपा करके देश को बख्श दो. देश में धर्म की राजनीति मत करो. चुनाव जीतना एक बात है, इतिहास बनाना दूसरी बात है. प्रधानमंत्री मोदी कभी भी इतिहास नहीं बना पाएंगे.

TAGGED:

ASHOK GEHLOT ALLEGATIONS ON RSS
GEHLOT APPEAL TO PM MODI
150 YEARS OF VANDE MATARAM
GEHLOT ON VANDE MATARAM
ASHOK GEHLOT TARGETS RSS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.