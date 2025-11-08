ETV Bharat / state

गहलोत का आरएसएस पर निशाना, बोले-100 साल में कभी भी अपनी शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया

जयपुर: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जहां भाजपा और आरएसएस की ओर से इसे लेकर आयोजन किया जा रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर निशाना साधा है. गहलोत ने कहा कि आरएसएस 1925 में ही बन गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक आरएसएस ने कभी भी अपनी शाखा में वंदे मातरम का गीत नहीं गाया है. इनका अपना गीत है, जिसे गाते हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं. सबसे पहले रविंद्र नाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया था. उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों में इसे 100 साल से लगातार गाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी वंदे मातरम गाया जाता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस ने कभी भी अपनी शाखा में वंदे मातरम गीत नहीं गाया. इनका अपना गीत होता है, जिसे ये लोग गाते हैं. उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब अचानक प्रकट हो गए और वंदे मातरम को लेकर इवेंट कर रहे हैं.

पढ़ें: अशोक गहलोत बोले- राष्ट्रगीत वंदे मातरम कांग्रेस की परंपरा, इस विरासत को हड़पना चाहती है भाजपा'

पंडित नेहरू ने इसे कांग्रेस का आधिकारिक गीत बनाया: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम कांग्रेस और आजादी के आंदोलन की विरासत है. एक तरफ तो यह लोग पंडित नेहरू को बदनाम करते हैं, जबकि पंडित नेहरू ने वंदे मातरम को कांग्रेस का आधिकारिक गीत बनाया. पंडित नेहरू ने ही इसे अपनाया. रवींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया था, तब से ही लगातार यह गाया जा रहा है.