गहलोत का बीजेपी पर हमला: बोले- डोटासरा की घेराबंदी कर कांग्रेस को नुकसान का प्रयास, 5 साल अटकाए रखी रिफाइनरी
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में भाजपा पर साधा निशाना.
Published : June 26, 2026 at 7:13 PM IST
जयपुर: राजस्थान के सियासी गलियारों में कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, भाजपा डोटासरा की घेराबंदी कर कांग्रेस संगठन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने भाजपा सरकार पर रिफाइनरी का काम पांच साल अटकाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने जयपुर में हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में कहा, किरोड़ीलाल वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं, इसलिए उन्हें तथ्यों के आधार पर बयान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि डोटासरा की घेराबंदी कर भाजपा कांग्रेस संगठन को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है.
काम अटकने से कीमत बढ़ी, कौन लेगा जिम्मेदारी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, 4 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम रिफाइनरी परिसर तक सीमित रखा जा रहा है. इतने बड़े प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री को आमसभा भी करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई इस परियोजना को भाजपा सरकार ने पांच साल तक रोके रखा, जिससे इसकी लागत 37 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 80 हजार करोड़ रुपए हो गई. उन्होंने पूछा कि इस अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी कौन लेगा.
इसे भी पढ़ें- CM सिर्फ मुखौटा हैं, वो दबाव में चुप हो जाते हैं, राज RSS कर रहा है : अशोक गहलोत
नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल ने छोड़ी छाप: गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन देश में सबसे मजबूत है और जनता आज भी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को याद कर रही है, जबकि भ्रष्टाचार और सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी है. राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में दो वर्ष पूरे होने पर गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है और लगातार किसानों, गरीबों तथा आम जनता के मुद्दे प्रभावी ढंग से उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता की आवाज बुलंद करने में राहुल गांधी सफल रहे हैं.
दिल्ली में राजीव गांधी ट्रस्ट की बैठक में हुए शामिल: दिल्ली में 10 जनपथ जाने को लेकर उठ रही राजनीतिक अटकलों पर गहलोत ने कहा कि इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राजीव गांधी ट्रस्ट की ट्रस्टी बैठक में शामिल होने गए थे और इसमें किसी तरह का राजनीतिक संदेश तलाशने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर निशाना साधा और कहा, उन्हें विपक्ष पर टिप्पणी करने के बजाए अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखनी चाहिए.
इसे भी पढ़ें- किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर बरसे अशोक गहलोत, बोले- सरकार के ढाई साल में हवा हुए सारे आरोप