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गहलोत का बीजेपी पर हमला: बोले- डोटासरा की घेराबंदी कर कांग्रेस को नुकसान का प्रयास, 5 साल अटकाए रखी रिफाइनरी

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )