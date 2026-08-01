जोधपुर में अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला, बोले- ऐसा कुशासन कभी नहीं देखा
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की स्थिति बिगड़ रही है, पेंशन और भुगतान नहीं हो रहे.
Published : August 1, 2026 at 2:24 PM IST
जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि "मैंने कभी ऐसा कुशासन नहीं देखा. गहलोत ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब से यह सरकार आई है, प्रदेश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है और लोगों की पेंशन भी समय पर नहीं जा रही.
गहलोत ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में सबसे ज्यादा भीड़ फाइनेंस सेक्रेटरी के बाहर रहती है. उस भीड़ में ज्यादातर पेंशनर होते हैं जो अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स न मिलने से परेशान हैं. सरकारी ठेकेदारों के 31 मार्च तक जमा बिलों को वापस नया बिल बनाने को कहा जा रहा है. ऐसे में हालात आसानी से समझे जा सकते हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है? क्या वे मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे? विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने सरकार बनते ही आगाह कर दिया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया.
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गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, राजस्थान में भ्रष्टाचार भयानक रूप से फैल गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी वाले खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं. जनता परेशान है. कानून व्यवस्था का आलम बहुत बिगड़ा हुआ है. दुष्कर्म हो रहे हैं, गोलीबारी आम बात हो गई है. स्थिति हद से बाहर जा रही है.
राहुल गांघी ने उठाया था मुद्दा: गहलोत ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले राहुल गांधी ने मांगा था. यह मुद्दा उनका ही था. बाद में यह बढ़ता गया और कॉकरोच जनता पार्टी बन गई. कांग्रेस ने हर जिले में आंदोलन किया और पूरे देश में माहौल बनाया. इसके बाद मोदी जी को लगा कि अगर आंदोलन राहुल गांधी के हाथ में आ गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए डर के मारे फैसले किए गए. बच्चों के साथ सरकार के दो मंत्रियों की मीटिंग हुई, मांगों पर सहमति बनी और एग्रीमेंट की बात आई, लेकिन अब सरकार एग्रीमेंट नहीं कर रही. बच्चे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं. भारत सरकार को बच्चों के साथ धोखा नहीं देना चाहिए.
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पंचायत चुनाव की तैयरा शुरू: अशोक गहलोत ने बताया कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से कहा था कि जोधपुर में बने संस्थानों का उद्घाटन आप करो, हम आपका स्वागत करेंगे और विरोध नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे जल्दी शुरू करेंगे. गहलोत ने आरोप लगाया कि कुछ काम अधूरे पड़े हैं, बजट है लेकिन सरकार से अनुमति नहीं मिल रही. प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर गहलोत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तैयारी शुरू हो गई है. हमें विश्वास है कि जनता समर्थन देगी. 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी पर बिल आने के सवाल पर गहलोत ने जवाब नहीं दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दी.
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