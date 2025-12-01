ETV Bharat / state

सोनिया व राहुल पर नेशनल हेराल्ड केस में FIR पर भड़के गहलोत, बोले- एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 7:06 AM IST

जयपुर: नेशनल हेराल्ड केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई FIR को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है और सरकार पर जांच एंजेसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है. वहीं इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार पर भड़कते हुए इसे राजनीतिक द्वेषता की कार्रवाई बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अप्रैल में चार्जशीट दाखिल करने के 6 महीने बाद ईडी ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवाई है क्योंकि भाजपा सरकार को महसूस हो गया है कि ED की चार्जशीट कमजोर है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गांधी परिवार की पूरी देश-दुनिया में क्रेडिबिलिटी है, 35 साल से किसी सरकारी पद पर न होने के बावजूद सभी कांग्रेसजनों का विश्वास गांधी परिवार में है, जिस परिवार ने आजादी की लड़ाई में आनंद भवन, स्वराज भवन दान कर दिए, पंडित नेहरू 10 साल जेलों में रहे, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी ने शहादत दे दी, उस परिवार की लोकप्रियता से भाजपा-RSS में हमेशा डर रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू द्वारा 1938 में शुरू किया गया नेशनल हेराल्ड अखबार 2008 में बन्द हो गया. कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से 2016 में इस अखबार को पुन: शुरू किया गया. इस पर आरोप लगाकर भाजपा लगातार गांधी परिवार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए उनसे कई-कई दिन तक पूछताछ की गई.

नेशनल हेराल्ड केस में ED की ओर दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई गई FIR मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और नायाब उदाहरण है. अप्रैल में चार्जशीट दाखिल करने के 6 महीने बाद ED ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवाई है क्योंकि भाजपा सरकार को महसूस हो गया कि ED की चार्जशीट कमजोर है. चाहे आयकर विभाग हो, ईडी हो या दिल्ली पुलिस, गांधी परिवार और कांग्रेस को केवल राजनीतिक द्वेष से लगातार की जा रही इन कार्रवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता. लोकतंत्र की मजबूती के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे.

