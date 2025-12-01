ETV Bharat / state

सोनिया व राहुल पर नेशनल हेराल्ड केस में FIR पर भड़के गहलोत, बोले- एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर: नेशनल हेराल्ड केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई FIR को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है और सरकार पर जांच एंजेसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है. वहीं इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार पर भड़कते हुए इसे राजनीतिक द्वेषता की कार्रवाई बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अप्रैल में चार्जशीट दाखिल करने के 6 महीने बाद ईडी ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवाई है क्योंकि भाजपा सरकार को महसूस हो गया है कि ED की चार्जशीट कमजोर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गांधी परिवार की पूरी देश-दुनिया में क्रेडिबिलिटी है, 35 साल से किसी सरकारी पद पर न होने के बावजूद सभी कांग्रेसजनों का विश्वास गांधी परिवार में है, जिस परिवार ने आजादी की लड़ाई में आनंद भवन, स्वराज भवन दान कर दिए, पंडित नेहरू 10 साल जेलों में रहे, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी ने शहादत दे दी, उस परिवार की लोकप्रियता से भाजपा-RSS में हमेशा डर रहा है.