गहलोत बोले, रसोई गैस के अभाव में 50 हजार होटल और रेस्टोरेंट ठप, कालाबाजारी पर रोक लगाए सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं.
Published : March 18, 2026 at 6:16 PM IST
जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते देश और प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत सामने आ रही है. वहीं सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में रसोई गैस के कोई कमी नहीं है. इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के मुख्यमंत्री के दावे हकीकत से कोसों दूर है. गहलोत ने बुधवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल का यह दावा कि 'गैस की कोई कमी नहीं है', जमीनी हकीकत से कोसों दूर है. प्रदेश का गृहणी वर्ग और कारोबारी आज सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रहे हैं.
गहलोत ने लिखा गैस के इस संकट ने प्रदेश के उद्योग-धंधों की भी कमर तोड़ दी है. राजस्थान के करीब 50 हजार होटल और रेस्टोरेंट आज ठप होने की कगार पर हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से छोटे हलवाई और ढाबा संचालक भारी नुकसान झेल रहे हैं. औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन रुकने से मजदूरों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है. सरकार 'इन्वेस्ट राजस्थान' के बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन मौजूदा उद्योगों को बुनियादी ईंधन तक मुहैया कराने में विफल है.
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'मुख्यमंत्री की सभा में भी लकड़ी पर बना खाना': गहलोत ने कहा कि विडंबना देखिए, खुद मुख्यमंत्री की सभा के लिए खाना लकड़ी के चूल्हों पर बनाना पड़ रहा है क्योंकि सिलेंडर उपलब्ध नहीं हैं. जब सरकारी कार्यक्रमों में यह हाल है, तो आम आदमी की क्या बिसात? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ बयानबाजी से चूल्हे और कारखाने नहीं चलते, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता पर नियम थोपने के बजाय आपूर्ति सुनिश्चित करे और कालाबाजारी पर लगाम लगाए.