अशोक गहलोत ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा-कन्हैयालाल के परिवार को कब मिलेगा इंसाफ?

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( फोटो - सोशल मीडिया(@ashokgehlot51) )

जयपुर : अमित शाह शनिवार दोपहर जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से राजस्थान पुलिस अकादमी में बने हेलीपैड तक आएंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अन्य मंत्रियों के साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे. नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अमित शाह ओटीएस में एक बैठक भी लेंगे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला उठाते हुए निशाना साधा और कहा कि गृहमंत्री अमित शाह बताएं कि कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पधार रहे हैं, आपका यहां स्वागत है. आपसे अपेक्षा है कि वे आज अपनी 'राजनीतिक चुप्पी' तोड़ेंगे और बताएंगे कि स्व. कन्हैयालाल के परिवार को न्याय कब मिलेगा? आपके गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने घटना की रात ही यह केस राजस्थान पुलिस से ले लिया था. पर NIA के पास ये केस होने के बावजूद अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है? उनका परिवार अभी तक न्याय के लिए क्यों भटक रहा है.