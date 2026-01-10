अशोक गहलोत ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा-कन्हैयालाल के परिवार को कब मिलेगा इंसाफ?
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मुद्दे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा उसे अब भुला दया गया है.
Published : January 10, 2026 at 12:35 PM IST
जयपुर : अमित शाह शनिवार दोपहर जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से राजस्थान पुलिस अकादमी में बने हेलीपैड तक आएंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अन्य मंत्रियों के साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे. नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अमित शाह ओटीएस में एक बैठक भी लेंगे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला उठाते हुए निशाना साधा और कहा कि गृहमंत्री अमित शाह बताएं कि कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा?
गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पधार रहे हैं, आपका यहां स्वागत है. आपसे अपेक्षा है कि वे आज अपनी 'राजनीतिक चुप्पी' तोड़ेंगे और बताएंगे कि स्व. कन्हैयालाल के परिवार को न्याय कब मिलेगा? आपके गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने घटना की रात ही यह केस राजस्थान पुलिस से ले लिया था. पर NIA के पास ये केस होने के बावजूद अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है? उनका परिवार अभी तक न्याय के लिए क्यों भटक रहा है.
केंद्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah राजस्थान पधार रहे हैं। आपका यहां स्वागत है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 10, 2026
चुनाव के दौरान झूठ बोलकर भ्रम फैलाया : गहलोत ने कहा कि आप तो चुनाव में 5 लाख बनाम 50 लाख का असत्य बोलकर भ्रम फैलाने के चैंपियन थे. कन्हैयालाल के परिवार ने आपके झूठ को एक्सपोज कर बता दिया है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा एवं दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी मिली थी. क्या आप राजस्थान की जनता से असत्य बोलने के लिए माफी मांगेंगे? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा, उसे अब भुला दिया गया है.
राजस्थान में कानून का इकबाल खत्म : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाते हुए कहा कि आज राजस्थान में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है. रंगदारी, दुष्कर्म और माफियाराज से जनता त्रस्त है,बजरी माफिया रोज हत्याएं कर रहा है. हद तो तब हो गई जब दूसरे राज्यों की पुलिस यहां आकर एक्शन करती है और मुख्यमंत्री कहते हैं राजस्थान पुलिस को जानकारी ही नहीं है. गृह मंत्री जी, भाषणों से परे हटकर राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब दीजिए.