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अशोक गहलोत का बड़ा बयान: बोले- राजस्थान मेरी कर्मभूमि, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन हाईकमान का हर फैसला सर्वोपरि

अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चल रही अटकलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. गहलोत ने कहा कि पिछले 3 साल से अपने बारे में ऐसी बातें सुन रहा हूं. राजस्थान मेरी कर्मभूमि है और मैं उम्र भर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहता हूं. करीब एक सप्ताह के दिल्ली दौरे से मंगलवार को जयपुर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे पिछले तीन साल से ऐसी बातें सुन रहे हैं, लेकिन न दिल्ली में और न ही जयपुर में किसी ने उनसे इस संबंध में चर्चा की है.