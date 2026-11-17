अशोक गहलोत का बड़ा बयान: बोले- राजस्थान मेरी कर्मभूमि, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन हाईकमान का हर फैसला सर्वोपरि
दिल्ली दौरे से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की अटकलों को खारिज किया.
Published : November 17, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 2:49 PM IST
जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चल रही अटकलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. गहलोत ने कहा कि पिछले 3 साल से अपने बारे में ऐसी बातें सुन रहा हूं. राजस्थान मेरी कर्मभूमि है और मैं उम्र भर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहता हूं. करीब एक सप्ताह के दिल्ली दौरे से मंगलवार को जयपुर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे पिछले तीन साल से ऐसी बातें सुन रहे हैं, लेकिन न दिल्ली में और न ही जयपुर में किसी ने उनसे इस संबंध में चर्चा की है.
उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता राजस्थान की जनता की सेवा करना है, लेकिन पार्टी हाईकमान जो जिम्मेदारी देगा, उसे निभाने में वे पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में हाईकमान का फैसला हमेशा सर्वोपरि रहा है, जो जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान मुझे देगा, उसे लेने से मैं पीछे नहीं हटूंगा. 55 साल से पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, वह निभाई है. मेरी कोशिश है कि मैं पार्टी के लिए क्या कर सकता हूं. पार्टी की सेवा करने का मतलब देश की सेवा करना है, क्योंकि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है. फासीवादी ताकतें आज सत्ता में हैं, जिनका लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको एकजुट होकर इन ताकतों का मुकाबला करना पड़ेगा. अगर लोग चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, तो हम सबको इसकी चिंता करनी चाहिए.
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किताब चुनावी रणनीति नहीं, निजी जीवन का फैसला: सोनिया गांधी की किताब को चुनावी रणनीति बताए जाने के भाजपा के सवाल पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा इस बारे में क्या सोचती है, यह उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं. सोनिया गांधी का यह व्यक्तिगत फैसला था कि अब तक उनके बारे में लोगों ने कई बातें कही हैं, इसलिए वे अपनी जीवनी के माध्यम से अपनी बात रखें. उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने अनुभव साझा किए हैं. गहलोत ने कहा कि इस किताब का चुनाव में कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बातें कांग्रेस के दिमाग में नहीं हैं. ऐसी बातें केवल भाजपा के लोग सोचते हैं.
सोनिया गांधी की किताब में अपने नाम के जिक्र को लेकर गहलोत ने कहा कि उनके बारे में कोई अलग अध्याय नहीं लिखा गया है. सोनिया गांधी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि वे इन लोगों को पहले से जानती थीं. राजीव गांधी जब प्रदेश के दौरे करते थे, तब सोनिया गांधी भी उनके साथ दौरे पर आती थीं. उन्होंने इन नेताओं को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनते देखा है. सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में इसी अनुभव का उल्लेख किया है.
चुनाव आते ही काशी-मथुरा के नारे देने लगते हैं: काशी-मथुरा के मुद्दे पर गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे यह नारा पिछले 30 साल से सुन रहे हैं. जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तब भी इस तरह के नारे लगाए जाते थे. उन्होंने कहा कि जब-जब चुनाव आते हैं, तब ऐसी बातें उठाई जाती हैं. यह कोई नई बात नहीं है.
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जल जीवन मिशन में 45 लाख कनेक्शन का वादा अधूरा: जल जीवन मिशन को लेकर गहलोत ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हमारी 'बजट फाइल्स' के पहले एपिसोड पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट हो गया कि सरकार असहज है. मुख्यमंत्री कहते हैं कि दो साल में पांच साल जितना काम कर दिया, लेकिन सरकार को अपने कामकाज का हिसाब देना चाहिए. गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत 45 लाख घरों में पानी के कनेक्शन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक केवल 14 लाख कनेक्शन ही दे पाई है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने एक साल में ही इतने कनेक्शन दिए थे, जितने भाजपा सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल में नहीं दे पाई. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की ओर से लाल किले की प्राचीर से घोषित महत्वपूर्ण योजना थी, इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए था.
एक केस को लेकर पूरे जल जीवन मिशन से नहीं बच सकती: गहलोत ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कहा कि भाजपा सरकार केवल कांग्रेस के एक मंत्री और अधिकारियों पर कार्रवाई का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती. उन्होंने पूर्व मंत्री महेश जोशी को लेकर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने महेश जोशी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. बाद में उनकी जमानत हो गई थी. उसके बाद सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो पर दबाव बनाकर महेश जोशी को गिरफ्तार करके जेल भेजा, जबकि जांच अधिकारी का कहना था कि केस बनता ही नहीं है. इस मामले में भी उनकी जमानत हो गई है.
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उन्होंने कहा कि महेश जोशी का मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए इस पर वे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार एक मामले को ही आधार बनाकर पूरे जल जीवन मिशन की चर्चा कर रही है, जबकि असली सवाल घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंचाने का है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कहां-कहां हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन एक मामले को बड़ा बनाकर जनता के बीच भ्रम पैदा करना उचित नहीं है. सरकार का मूल काम घरों तक पानी पहुंचाना था, जिसमें वे पूरी तरह विफल रही है. 45 लाख कनेक्शन देने का वादा अब भी अधूरा है और सरकार के पास इसका जवाब नहीं है.
विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च, कामकाज पर जवाब नहीं: गहलोत ने कहा कि हमारे आरोपों पर मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होकर आती हैं कि किस मुद्दे पर किसे क्या बोलना है. सरकार दो साल में पांच साल जितना काम करने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत जनता के सामने है. उन्होंने कहा कि विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम नजर नहीं आ रहा. गहलोत ने भाजपा से सवाल किया कि कांग्रेस के 'बजट फाइल्स' के एक महत्वपूर्ण एपिसोड में जल जीवन मिशन को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, सरकार उनका तथ्यात्मक जवाब दे. केवल आरोप-प्रत्यारोप से जनता को पानी नहीं मिलेगा.
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