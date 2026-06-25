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किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर बरसे अशोक गहलोत, बोले- सरकार के ढाई साल में हवा हुए सारे आरोप

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मीणा को पूरी तरह 'एक्सपोज्ड' बताया है.

अशोक गहलोत और किरोड़ी लाल मीणा
अशोक गहलोत और किरोड़ी लाल मीणा (file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 8:59 AM IST

3 Min Read
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जोधपुर : राजस्थान की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग अपने चरम पर है. सूबे के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर लगाए गए आरोप सही साबित नहीं होने के बाद, अब कांग्रेस ने पलटवार तेज कर दिया है. इसी कड़ी में जोधपुर दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गहलोत ने साफ कहा कि किरोड़ी लाल मीणा के सभी आरोप उनकी अपनी ही सरकार में हवा हो चुके हैं और अब वे जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं.

गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि मीणा द्वारा लगाए गए आरोप इनकी सरकार में ही हवा हो चुके है. अब खुद इन पर आरोप लग रहे है तो तिलमिला रहे हैं, कह रहे है कि मुख्यमंत्री के दबाव में एसीबी फंसा रही है. अब वे जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं. खुद को घिरता देख जनता का ध्यान भटकाने के लिए मीणा अब डोटासरा पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी हताशा को दिखाता है. जनता सब देख रही है, इस झूठ की राजनीति का अंत निश्चित है.

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​भर्ती नियमों को लेकर शुरू हुआ था विवाद : दरअसल, यह पूरा विवाद सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी के आरोपों से शुरू हुआ था. विपक्ष में रहते हुए और बाद में मंत्री बनने पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को प्रशासनिक सेवा (RAS) में चयन दिलाने के लिए नियमों में बदलाव किया. इस मामले की जांच भी करवाई गई. लेकिन बताया जा रहा है कि तथ्य सही नहीं थे . इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच सियासी वार-पलटवार का दौर चल रहा है.

मेरी जांच करो, लेकिन बीज के पैसे की भी जांच हो : इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार को दोटूक चुनौती दी है. डोटासरा ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ लगे आरोपों की जितनी चाहे जांच करवा ले, वे डरने वाले नहीं हैं. लेकिन, अगर भाजपा सरकार सचमुच भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति रखती है, तो प्रदेश में हाल ही में सामने आए नकली बीज घोटाले की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. डोटासरा ने सवाल उठाया कि इस मामले में जो भारी-भरकम रकम पकड़ी गई है, उसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि आखिर वह पैसा कहां और किसके पास जा रहा था.

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