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राहुल-प्रियंका की गिरफ्तारी पर भड़के गहलोत, बोले- 300 सांसद मिलने जा रहे थे, लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है?

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन, राहुल गांधी-प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और बाद में एफआईआर दर्ज होने को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने कहा कि करीब 300 विपक्षी सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने जा रहे थे लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में देश के लिए यह चिंता का विषय है कि लोकतंत्र का भविष्य किस दिशा में जाएगा.

संदेश देने के लिए राहुल-प्रियंका ने मार्च किया: गहलोत ने कहा कि 300 के करीब विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संदेश देने के लिए मार्च किया और वे तीनों चुनाव आयुक्तों से मिलने जा रहे थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने को तैयार नहीं हुए. उन्हें किस बात का डर है, सांसदों की गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब सारे सांसद धरने पर बैठ गए, तो विवाद खड़ा हो गया. पूरे देश को मालूम है कि SIR के जरिए वोटों की चोरी हो रही है और वोट काटे जा रहे हैं.

गहलोत ने बुधवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 300 से ज्यादा विपक्षी सांसद तीनों चुनाव आयुक्तों से मिलने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह का दुर्व्यवहार पुलिस ने केसी वेणुगोपाल के साथ किया है, वह निंदनीय है. देश में क्या हो रहा है, यह देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं और लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा.

चुनाव आयुक्त ने मौका गंवा दिया: गहलोत ने कहा कि जब तमाम सांसद धरने पर बैठ गए थे, तो तीनों चुनाव आयुक्तों के पास मौका था कि वे समस्त सांसदों के सामने जाकर SIR और वोट चोरी के मामले पर अपनी बात रखते. इससे देश के सामने भी एक अच्छा संदेश जाता, लेकिन उन्होंने वह मौका गंवा दिया. गहलोत ने कहा कि कल रात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पहले गिरफ्तार करके ले गए और आज उन पर एफआईआर दर्ज की गई है. यह देश किस दिशा में जा रहा है और आगे किस दिशा में जाएगा, यह किसी को नहीं पता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यही स्थिति रही, तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. यह चिंता पूरे देशवासियों को होनी चाहिए.

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प्रधानमंत्री और अमित शाह की चुप्पी हैरतअंगेज: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में इतना कुछ हो रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कोई टिप्पणी नहीं आई है. उनकी चुप्पी हैरान करने वाली है. मुंबई में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? पूरे देश में सैकड़ों जगहों पर धरने चल रहे हैं. क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे देशवासियों को इस मामले में संबोधित करें और उन्हें विश्वास में लें? प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए.

पब्लिक को आगे आना होगा: गहलोत ने कहा कि देश में जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, उनमें पब्लिक को आगे आना होगा. मेनस्ट्रीम मीडिया को भी अपनी भूमिका निभानी होगी. सोशल मीडिया पर तो शानदार काम हो रहा है, लेकिन बाकी लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं. देश को बचाने का मतलब ही लोकतंत्र को बचाना है. गहलोत ने कहा कि कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके घर पर ईडी और सीबीआई न पहुंच जाए.

निकाय चुनाव में गुंडागर्दी सबने देखी: गहलोत ने कहा कि निकाय चुनाव में जिस तरह की गुंडागर्दी की गई है, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि गुंडागर्दी के दम पर चुनाव जीते गए हैं. गहलोत ने कहा कि अब पंचायत चुनाव होने वाले हैं. मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे बाड़ाबंदी को पूरी तरह बैन कर दें ताकि किसी की भी बाड़ाबंदी न हो सके. जब बीजेपी के लोग बाड़ाबंदी बंद करेंगे, तो दूसरे दलों के लोग भी बाड़ाबंदी बंद कर देंगे. मुख्यमंत्री को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और इस पर कड़ा फैसला करना चाहिए.

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