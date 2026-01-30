ETV Bharat / state

Gehlot Politics : सोशल मीडिया पर अपनी धार पैनी कर रहे गहलोत, आज भी खांटी नेता

गहलोत सरकार के काम गिनाने का ट्रेंड सोशल मीडिया पर. पूरे काम शुरू नहीं करने के लिए भजनलाल सरकार को ठहराया जा रहा जिम्मेदार.

Ashok Gehlot
अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 3:56 PM IST

4 Min Read
मनोज वर्मा

जोधपुर: कहा जाता है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की राजनीतिक बाकी नेताओं से हटकर ही होती है. कांग्रेस में चल रहे दौर में कई बार यह बात उठी कि अब शायद राजस्थान कांग्रेस में गहलोत युग बीते दौर की बात हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत खांटी नेता बने हुए हैं. बाकी नेता जहां दौरों, सभाओं में व्यस्त रहते हैं, वहीं, गहलोत के समर्थकों ने भाजपा को उसके ही हथियार सोशल मीडिया से नए अंदाज में घेरना शुरू कर दिया है.

कांग्रेस द्वारा पर्ची सरकार की धारना भजनलाल सरकार पर थोप कर नकारा बताने की कवायद को आगे बढाते हुए अब गहलोत के गत कार्यकाल में हुए कामों को नए अंदाज में जनता के सामने रखना शुरू किया हैं. बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जिस सेवा के लिए भवन का निर्माण हुआ था वह आज खाली पड़ा है.

राजनीतिक विश्लेषक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

मौजूदा भजनलाल सरकार उसके लिए संसाधन नहीं जुटा पा रही हैं. अगर सेवा शुरू हो जाती तो इतने लोगों को फायदा होता. गहलोत का यह प्रयोग नया है, जो राज्य सरकार की कार्यशैली बताता है. बीते दिनों में गहलोत और टीम उनकी टीम ने जोधपुर, जयपुर के ऐसे कामों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास का कहना है कि गहलोत की राजनीतिक अलग तरह की है. उन्होंने सोशल मीडिया की संजीवनी को पहचान लिया है, क्योंकि उन्होंने 2013 के बाद सोशल मीडिया के उपयोग की क्रांति को देखा है. नरेंद्र मोदी एक साथ चालीस सभाओं को संबोधित करते थे. अब वे उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं. उनको पता है कि युवा स्क्रॉल पर ही फोकस कर रहा है. कहा जा सकता है कि गहलोत भले ही 70 वर्ष से ज्यादा के हो गए हैं, लेकिन अभी राजनीति से बाहर नहीं हैं.

इस तरह से गिना रहे काम : जोधपुर में एनआईएस पटियाला की तर्ज पर जोधपुर में गहलोत ने सीएम रहते हुए स्पोर्टस कांपलेक्स की घोषणा कर निर्माण शुरू करवाया था. जिस पर करीब 100 करेाड़ रुपए की लागत भी आई है. यहां कई तरह की सुविधाएं भी जुटाई गई हैं. आवासीय व्यवस्था भी बनाई. इंटरनेशनल का एथेलेटिक ट्रैक बनाया गया, लेकिन अभी तक यह शुरू नहीं हुआ है. गहलोत ने यहां विजिट भी किया था.

पढे़ं : Disturbed Areas Bill : गहलोत बोले- राजस्थान को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे

जयपुर में गिनाए स्वास्थ्य सेवाओं के काम : एसएमएस के आईपीडी टावर रोकने का आरोप लगाया. अगर यह अस्पताल चालू होता तो रोजाना 20 हजार लोगों को लाभ होता है, लेकिन इसका काम पूरा सरकार नहीं करवा सकी. इसी तरह से जयपुर के कानोता में सैटेलाइट अस्पताल के लिए आवंटित भूमि का उपयोग नहीं होने से भवन नहीं बन पाया. शिवदासपुरा में दो करोड़ से बनकर तैयार सैटेलाइट अस्पताल को चालू नहीं किया गया है. इसी तरह से अजमेर रोड पर बालमुकंदपुरा में भी अस्पताल बन कर चालू है, लेकिन चालू नहीं हो पाया. इतना ही नहीं, सीएम भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के सांगानेर अस्पताल को चालू नहीं करने को भी भुनाया गया है.

सोशल मीडिया पर रील एकाउंट बनाया : अशोक गहलोत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस तरह की रील शेयर की गई. इसके अलावा अशोक गहलोत के नाम रील एकाउंट भी बनाया गया है, जिसे अनऑफिशियल पेज बताया गया है. जिसे गहलोत खुद भी अपने आधिकारिक अकाउंट से फॉलो कर रहे हैं. जिस पर उनके पूर्व कार्यकाल से जुड़ी रील्स शेयर की गई. इतना ही नहीं, इन रील्स के जरिए गहलोत पर भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा कोई आरोप लगाया जाता है तो उसका जवाब उनके कामों से दिया जा रहा है.

पढ़ें : गहलोत बोले-OMR शीट मामले में भजनलाल सरकार की चुप्पी चिंताजनक

सोशल मीडिया पर गहलोत सबसे भारी : गहलोत की सोशल मीडिया पर पकड़ बहुत मजबूत है. इसकी वजह उनका लंबा करियर भी है, लेकिन उनके साथ और विपक्ष के नेता में वसुंधरा राजे के सर्वाधिक फेसबुक पर 9 मिलियन फॉलोवर हैं. उनके अलावा कोई भी गहलोत से आगे नहीं है.

गहलोत के इंस्टाग्राम एकाउंट पर 1.1 मिलियन फॉलोअर हैं. इंस्टाग्राम पर अशोक गहलोत पैरोडी एकाउंट पर 658 हजार फॉलोअर हैं. एक्स पर गहलोत के 5.1 मिलियन फॉलोअर हैं. फेसबुक पर 4.2 मिलियन फॉलोवर हैं. सचिन पायलट, भजनलाल शर्मा, दीया कुमारी सब गहलोत से पीछे हैं.

POLITICS THROUGH SOCIAL MEDIA
CONGRESS IN RAJASTHAN
BHAJANLAL SARKAR
मीडिया की संजीवनी
ASHOK GEHLOT POLITICS

