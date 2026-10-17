गहलोत का भाजपा पर पलटवार : बोले, 'सत्ता परिवर्तन की मांग न अपराध और न ही कोई साजिश'
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा.
Published : October 17, 2026 at 7:02 PM IST
जयपुर : कथित वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के आंदोलनों को भाजपा की ओर से अराजकता बताए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है. गहलोत ने कहा कि चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन इस देश में हमेशा से होता आया है. सत्ता परिवर्तन की मांग करना न अपराध है और न ही कोई साजिश.
गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा के बड़े नेता अब विपक्ष पर बांग्लादेश जैसी अराजकता और सड़क के आंदोलनों के जरिए सत्ता बदलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा को बताना चाहिए कि राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन में हिंसा कहां नजर आई? गहलोत ने कहा कि लंबे समय बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली में इतना अनुशासित, शांतिपूर्ण और उत्साह से भरा मार्च देखने को मिला. इसमें इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, आम लोग और जेन-जी भी शामिल हुए.
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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था. कालाधन के मुद्दे पर बाबा रामदेव ने आंदोलन किया और 2जी व कोलगेट जैसे मुद्दों को लेकर भी सड़कों पर बड़े आंदोलन हुए. दिल्ली में लाखों लोगों की भीड़ जुटी. इसके बावजूद 2014 में कांग्रेस चुनाव हार गई और पार्टी ने जनता के जनादेश का सम्मान किया.
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चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन इस देश में हमेशा से होता आया है, और उसकी मांग करना न अपराध है, न साजिश। भाजपा के बड़े नेता अब कह रहे हैं कि विपक्ष बांग्लादेश जैसी अराजकता और सड़क के आंदोलनों से सत्ता बदलना चाहता है। भाजपा को बताना चाहिए कि श्री राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन में कहां हिंसा नजर आई? लंबे समय बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली में इतना अनुशासित, शांतिपूर्ण और उत्साह से भरा मार्च देखा गया, जिसमें न सिर्फ इंडिया गठबंधन के सभी दलों के राजनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, आम लोग और जेन-जी भी शामिल हुए। 2014 से पहले लोकपाल पर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, कालाधन पर बाबा रामदेव ने आंदोलन किया और 2जी व कोलगेट जैसे मुद्दों के नाम पर भी सड़कों पर आंदोलन हुए। दिल्ली में लाखों की भीड़ जुटाई गई। 2014 में कांग्रेस चुनाव हार गई और हमने जनादेश का सम्मान किया। हमने लोकतांत्रिक धरने-प्रदर्शनों को भाजपा की तरह देश-विरोधी साजिश या सरकार बदलने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश बताने का प्रयास नहीं किया। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही है जनहित में सरकार का विरोध करना, उसकी पोल खोलना और जनता के बीच जाकर उसे सत्ता से हटाने की मांग करना। यही बात स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी भी कहा करते थे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी का दर्शन तो "नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान" है। इसमें अराजकता का कोई स्थान ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी है और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के माध्यम से उसे और मजबूत किया है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अराजकता नहीं, जनता का अधिकार है। भाजपा जितना दबाने की कोशिश करेगी, यह आवाज उतनी ही बुलंद होगी।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 17, 2026
'धरने–प्रदर्शनों को नहीं बताया कभी अराजकता' : गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी लोकतांत्रिक धरने-प्रदर्शनों को भाजपा की तरह देश-विरोधी साजिश या सरकार बदलने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं बताया. गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम जनहित में सरकार का विरोध करना, उसकी पोल खोलना और जनता के बीच जाकर उसे सत्ता से हटाने की मांग करना है. उन्होंने कहा कि यही बात प्रणब मुखर्जी भी कहा करते थे. राहुल गांधी के राजनीतिक दर्शन का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि उनका संदेश 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान' है. उसमें अराजकता का कोई स्थान नहीं है. कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की नींव रखने और डॉ भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है.
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लोकतंत्र में सवाल पूछना अराजकता नहीं: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अराजकता नहीं है, बल्कि जनता का अधिकार है. सरकार से सवाल करना और जनहित के मुद्दों पर विरोध दर्ज कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि भाजपा जितना विपक्ष और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, यह आवाज उतनी ही बुलंद होती जाएगी.
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