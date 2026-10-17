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गहलोत का भाजपा पर पलटवार : बोले, 'सत्ता परिवर्तन की मांग न अपराध और न ही कोई साजिश'

मीडिया से बात करते अशोक गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : कथित वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के आंदोलनों को भाजपा की ओर से अराजकता बताए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है. गहलोत ने कहा कि चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन इस देश में हमेशा से होता आया है. सत्ता परिवर्तन की मांग करना न अपराध है और न ही कोई साजिश.