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गहलोत बोले, हमने हमेशा आदिवासियों को प्राथमिकता दी, 'बाप' पार्टी फिर से कांग्रेस में आए

जयपुर: भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए. इस दौरान पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया भी मौजूद रहे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने भारत आदिवासी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाप पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और फायदा बीजेपी को मिल रहा है.

गहलोत ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करती है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है. बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, युवा पीढ़ी सड़कों पर आ रही है. राहुल गांधी ने जिस प्रकार से आह्वान किया. छात्रों के लिए संघर्ष किया, वो सबके सामने है. गहलोत ने कहा कि अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिर रहा है. इसलिए मैं समझता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी को भी वापस कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों को प्राथमिकता दी है.

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गलतफहमी के चलते पार्टी छोड़ गए थे मालवीय: पूर्व मुख्यमंत्री ने आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर कहा कि मालवीय कुछ गलतफ​हमियों के चलते पार्टी छोड़कर चले गए थे. उनके समय में वागड़ क्षेत्र में विकास के खूब काम हुए थे. बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी में चले गए थे, लेकिन मालवीय के पुनः कांग्रेस में आने के बाद उन कार्यकर्ता की भी इच्छा थी कि वो वापस कांग्रेस में जाएं. उन्होंने अपनी निष्ठा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के प्रति प्रकट की थी. उनका कहना था कि वो जिंदगी भर कांग्रेस में रहे हैं. कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए थे, आज सबको याद आ रहे हैं. गहलोत ने कहा कि 1 जुलाई से मनरेगा के काम बंद हो गए हैं. इसीलिए आज भारत आदिवासी पार्टी में गए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में वापसी की है.

'राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता': पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि संसद में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है. बार-बार उनका माइक बंद कर दिया जाता है. लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि माइक बंद करना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन लोकसभा का संचालन करना तो स्पीकर के हाथ में है. अधिकारी उनके इशारे पर ही काम करते हैं. लोकसभा स्पीकर के हाथ में बटन है या नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है. लेकिन राहुल गांधी का माइक बार-बार क्यों बंद कर दिया जाता है. इस पर लोकसभा स्पीकर को बोलना चाहिए. कल भी सदन में राहुल गांधी काम माइक बंद कर दिया गया था. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पंडित नेहरू पर दिए गए बयान को लेकर गहलोत ने कहा कि ऐसे लोग निम्न स्तर की टिप्पणी करते हैं. समय आएगा, तो उनके क्षेत्र के लोग भी उन्हें नहीं पूछेंगे.