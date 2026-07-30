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गहलोत बोले, हमने हमेशा आदिवासियों को प्राथमिकता दी, 'बाप' पार्टी फिर से कांग्रेस में आए

अशोक गहलोत ने कहा कि हमने राजस्थान में कठोर कानून बनाया, जिसकी वजह से अब पेपर लीक नहीं हो रहे हैं.

Gehlot speaking to media
मीडिया से बात करते हुए गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 4:01 PM IST

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जयपुर: भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए. इस दौरान पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया भी मौजूद रहे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने भारत आदिवासी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाप पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और फायदा बीजेपी को मिल रहा है.

गहलोत ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करती है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है. बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, युवा पीढ़ी सड़कों पर आ रही है. राहुल गांधी ने जिस प्रकार से आह्वान किया. छात्रों के लिए संघर्ष किया, वो सबके सामने है. गहलोत ने कहा कि अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिर रहा है. इसलिए मैं समझता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी को भी वापस कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों को प्राथमिकता दी है.

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गलतफहमी के चलते पार्टी छोड़ गए थे मालवीय: पूर्व मुख्यमंत्री ने आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर कहा कि मालवीय कुछ गलतफ​हमियों के चलते पार्टी छोड़कर चले गए थे. उनके समय में वागड़ क्षेत्र में विकास के खूब काम हुए थे. बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी में चले गए थे, लेकिन मालवीय के पुनः कांग्रेस में आने के बाद उन कार्यकर्ता की भी इच्छा थी कि वो वापस कांग्रेस में जाएं. उन्होंने अपनी निष्ठा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के प्रति प्रकट की थी. उनका कहना था कि वो जिंदगी भर कांग्रेस में रहे हैं. कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए थे, आज सबको याद आ रहे हैं. गहलोत ने कहा कि 1 जुलाई से मनरेगा के काम बंद हो गए हैं. इसीलिए आज भारत आदिवासी पार्टी में गए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में वापसी की है.

'राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता': पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि संसद में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है. बार-बार उनका माइक बंद कर दिया जाता है. लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि माइक बंद करना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन लोकसभा का संचालन करना तो स्पीकर के हाथ में है. अधिकारी उनके इशारे पर ही काम करते हैं. लोकसभा स्पीकर के हाथ में बटन है या नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है. लेकिन राहुल गांधी का माइक बार-बार क्यों बंद कर दिया जाता है. इस पर लोकसभा स्पीकर को बोलना चाहिए. कल भी सदन में राहुल गांधी काम माइक बंद कर दिया गया था. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पंडित नेहरू पर दिए गए बयान को लेकर गहलोत ने कहा कि ऐसे लोग निम्न स्तर की टिप्पणी करते हैं. समय आएगा, तो उनके क्षेत्र के लोग भी उन्हें नहीं पूछेंगे.

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'पेपर लीक पर हमारी सरकार को बदनाम किया': पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एंटी चीटिंग बिल लेकर आई है. अगर सरकार विपक्षी दलों से सुझाव लेकर कानून बनाती, तो और बेहतर होता. केवल सजा बढ़ा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा. राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पहले ही आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए जुर्माना और आरोपियों की संपत्ति जब्त करने से कठोर प्रावधान लागू किए थे. इसके बावजूद परीक्षा प्रबंधन मजबूत नहीं होगा, तो पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकेंगी. भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए हमारी सरकार को बदनाम किया, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार सहित कई राज्यों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं.

'हमारे कानून से पेपर लीक नहीं हो रहे': गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार कर युवाओं को नियुक्ति दी. जबकि वर्तमान सरकार में भर्तियों के नहीं होने से युवाओं में निराशा बढ़ रही है. गहलोत ने कहा कि पूरे देश में 150 पेपर आउट हुए हैं. हमने राजस्थान में कठोर कानून बनाया जिसकी वजह से अब पेपर लीक नहीं हो रहे हैं. लेकिन भाजपा सरकार इसका श्रेय क्यों ले रही है. भाजपा सरकार में तो ओएमआर शीट मामले में जो लोग पकड़े गए थे, उनकी भी जमानत हो गई है. सरकार ने इसकी कोई परवाह नहीं की.

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दावा:राजस्थान में बनेगी कांग्रेस सरकार: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया के प्रदेश में ढाई साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनना तय है. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हर गांव–घर में भजनलाल सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हो रही है. इन्होंने ढाई साल जनता के कोई काम नहीं किए. कांग्रेस पार्टी चाहती है भजनलाल सरकार सुशासन दे और 5 साल शासन कर जनता के काम करे. हमारी रुचि उनकी सरकार में नहीं बल्कि सुशासन में है.

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