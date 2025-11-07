ETV Bharat / state

अशोक गहलोत बोले- राष्ट्रगीत वंदे मातरम कांग्रेस की परंपरा, इस विरासत को हड़पना चाहती है भाजपा'

'सरकारी धन का दुरूपयोग, बनाया भाजपा का कार्यक्रम': गहलोत बोले, वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों में सबकी सहभागिता होनी चाहिए. लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह भाजपा का कार्यक्रम हो. सरकारी धन का दुरूपयोग कर इसे भाजपा का कार्यक्रम बना रहे हैं. गहलोत बोले, कांग्रेस के कार्यक्रमों में यह गीत बहुत पहले से गाया जा रहा है. लेकिन क्या आरएसएस ने अपनी शाखाओं में यह गीत गाया है. उनके तो अलग ही प्रार्थना बोली जाती है.

'धर्म की राजनीति कर सत्ता में आई भाजपा': गहलोत बोले, कांग्रेस में यह गीत शुरुआत से ही गाया जाता रहा है. अब भाजपा और आरएसएस कांग्रेस से यह विरासत छीनना चाहते हैं. आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया. आजादी के बाद इन्होंने कभी संविधान को नहीं माना. इन्होंने डॉ. अंबेडकर और महात्मा गांधी के पुतले जलाए. सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था. अब इन्हें धर्म के नाम पर सत्ता में आने का मौका मिला है और ये कांग्रेस की विरासत खत्म करना चाहते हैं. यह मंजूर नहीं है. इनका यह रवैया स्वीकार्य नहीं है.

'दिखाई दे रहा है भाजपा का अपराध बोध': गहलोत ने शुक्रवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजन हो रहे हैं. यह अच्छी बात है. लेकिन इस फैसले में देश की भागीदारी होनी चाहिए. एक समिति बनती, जो इसकी रूपरेखा तय करती. पहले भी कई आयोजनों पर ऐसा होता रहा है. लेकिन इन्होंने (भाजपा ने) ऐसा नहीं किया. इससे उनका अपराध बोध झलकता है. गहलोत बोले, इनका संविधान में कभी विश्वास ही नहीं रहा.

जयपुर: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश और प्रदेश में आज शुक्रवार को हुए कार्यक्रमों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए थी. लेकिन यह ऐसा लगता है जैसे सरकार के खर्चे पर भाजपा का कार्यक्रम हो. उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम कांग्रेस की परंपरा रहा है. लेकिन अब भाजपा और आरएसएस कांग्रेस की यह पारंपरिक विरासत छीनना चाहते हैं. वहीं, गहलोत ने प्रदेश में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री की भी सुनवाई होती है या नहीं, संशय होता है.

'इनके दिल में पटेल, गांधी और वंदे मातरम नहीं': अब ये सरदार पटेल को अपना रहे हैं. जिन्होंने कभी आरएसएस पर बैन लगाया था. इनके दिल में महात्मा गांधी, सरदार पटेल और वंदे मातरम नहीं है. यह कांग्रेस की परंपरा है. जिसे ये लोग छीनना चाहते हैं. यह गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा है. यह किसी पर थोपा नहीं जा सकता. गहलोत बोले, आज भी देश को कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा की जरूरत है. कांग्रेस राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर गर्व करती है. भाजपा खतरनाक रूप से धनबल की राजनीति कर रही है. धर्म के नाम पर राजनीति कर चुनाव जीत रहे हैं. जिसका जनता आने वाले समय में जवाब देगी.

'राहुल गांधी के खुलासों की देश में चर्चा': वे बोले, वोट चोरी पर राहुल गांधी के खुलासों से देश हिल गया है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर भी सबसे बात करके फिर आगे फैसला लिया जाना चाहिए था. सबसे बात होती तो किसी के मन में कोई शंका या सुझाव होता तो उस पर भी बात होती. अब इसमें गड़बड़ियों से जुड़े कई खुलासे होने के बाद भी चुनाव आयोग और सरकार अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही है. गहलोत बोले, इनका विश्वास हिंसा में है. हमारा विश्वास अहिंसा में है. कांग्रेस हर विषय पर अपनी बात जनता तक पहुंचा रही है. इसी का असर है कि आज गांवों में भी लोग वोट चोरी पर बात करने लगे हैं. वे बोले, बिहार में चुनाव के बीच 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं. सरकार से चुनाव आयोग की मिलीभगत है. वे बोले, जनता को भी आगे आना पड़ेगा. देश को बचाने के लिए सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा.

'हादसों में मौत पर धरना देने पर ही मुआवजा': गहलोत ने कहा, भाजपा वालों के लिए लोगों की जान भी कोई मायने नहीं रखती है. किसी हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होती है. उस पर भी धरना दोगे, तो ही मुआवजा मिलेगा. पिछले दिनों कई हादसे हुए और लोगों की जान गई. ऐसे मौकों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल आर्थिक सहयोग की घोषणा की जानी चाहिए. लेकिन हर बार सरकार ने धरना देने के बाद ही राहत पैकेज की घोषणा की. जयपुर में भी डंपर हादसे को कितने दिन गुजर गए. आज एक और मौत हो गई. परिजन अजीतगढ़ में धरने पर बैठे हैं. वहां कांग्रेस विधायक मनीष यादव पहुंचे. इसके बाद कुछ हलचल हुई है. हमने बीमा योजना शुरू की थी. आज उसका भी फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है.

'लोग किसके पास जाएं शिकायत करने': एक सवाल के जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हाहाकार मचा है. लोग दुखी हैं. चारों तरफ स्थिति ऐसी है कि लोग किसके पास शिकायत करने जाएं. किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. प्रदेश में पहले कभी ऐसे हालत नहीं देखे. सीएम की भी सुनवाई होती है कि नहीं. इस पर भी संशय होता है. जो कहते हैं कि अहंकार और बुराई का साथ दो, मैं तो उनके सलाहकारों को ढूंढ रहा हूं.

'प्रवासी बिहारियों के वोट के लिए अपना रहे हथकंडे': उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में माहौल दिख रहा है. वोटिंग का प्रतिशत बढ़ने के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है. वे बोले, प्रवासी बिहारियों को वोट दिलवाने लाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. जो मतदाता वोट देने नहीं आ पाए, उनकी भी सूची बन गई है. वो आए या नहीं आए, वोट तो दिए ही जा सकते हैं.