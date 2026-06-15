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गहलोत का बड़ा आरोप, बोले- राहुल के प्रोग्राम में नहीं आने के लिए कोचिंग संचालकों को धमका रहे ओम बिरला के लोग

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट पेपर लीक सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर 17 जून को कोटा में छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे. कोटा के दशहरा मैदान पर आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम को लेकर राजस्थान कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है. वहीं, दूसरी ओर राहुल गांधी के कार्यक्रम में कोचिंग संचालकों, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को युवाओं के मिल रहे समर्थन से भाजपा बौखला गई है. कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के कार्यालय से भी लोगों को धमकाया जा रहा है जो ठीक नहीं है.

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "कोटा में 17 जून को NEET पेपर लीक के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विद्यार्थियों से संवाद करने आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है एवं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं. इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर भाजपा पूरी तरह बौखला गई है और कोटा सांसद एवं लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहां से कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में न जाए."