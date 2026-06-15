गहलोत का बड़ा आरोप, बोले- राहुल के प्रोग्राम में नहीं आने के लिए कोचिंग संचालकों को धमका रहे ओम बिरला के लोग
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर बौखला गई है.
Published : June 15, 2026 at 10:48 PM IST
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट पेपर लीक सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर 17 जून को कोटा में छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे. कोटा के दशहरा मैदान पर आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम को लेकर राजस्थान कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है. वहीं, दूसरी ओर राहुल गांधी के कार्यक्रम में कोचिंग संचालकों, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को युवाओं के मिल रहे समर्थन से भाजपा बौखला गई है. कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के कार्यालय से भी लोगों को धमकाया जा रहा है जो ठीक नहीं है.
गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "कोटा में 17 जून को NEET पेपर लीक के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विद्यार्थियों से संवाद करने आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है एवं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं. इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर भाजपा पूरी तरह बौखला गई है और कोटा सांसद एवं लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहां से कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में न जाए."
कोटा में 17 जून को NEET पेपर लीक के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi विद्यार्थियों से संवाद करने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है एवं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 15, 2026
इस कार्यक्रम…
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बोले- स्पीकर को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए: गहलोत ने कहा कि स्पीकर जैसे गरिमामयी पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए. विद्यार्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं से संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आगाज 17 जून को कोटा में होगा. उसके बाद 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में युवाओं और युवा संगठनों से राहुल गांधी संवाद करेंगे. इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने छात्र संगठन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस को दी है.
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