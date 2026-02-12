ETV Bharat / state

2 साल बनाम 5 साल पर बोले गहलोत, 'हमारी सरकार जाते-जाते बची थी, मोदी-शाह के मंसूबों को ध्वस्त किया था'

मीडिया से बात करते गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )